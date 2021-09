Pide Morena en Senado no lucrar políticamente con tragedia de Tula

La bancada de Morena en el Senado exhortó a la oposición a no lucrar políticamente con la tragedia ocurrida en Tula, Hidalgo y aseguraron que las autoridades y directivos del Hospital General de Zona del IMSS en esa ciudad no "fueron advertidos del potencial de la inundación que tuvo lugar".

"El IMSS es parte del comité nacional de emergencias y en efecto cuenta con protocolos de prevención, preparación y, en su caso, evacuación. Esta última era de hecho la única alternativa ante un siniestro de esta magnitud, pero ante lo repentino del mismo, no pudo efectuarse a tiempo", aseguraron en un comunicado.

"Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a unirnos y ser genuinamente empáticos para con las y los afectados por esta tragedia, en lugar de, como lamentablemente han pretendido hacer algunas legisladoras y legisladores de esta cámara, lucrar políticamente con ella. Ni las personas fallecidas ni sus deudos merecen esa vileza".

Argumentaron que el personal del IMSS tan pronto se tuvo evidencia de una situación inusual activó un protocolo y comenzó con el rescate de dos neonatos en incubadoras. Gracias a ello, con la colaboración de las y los 73 trabajadores del hospital, se logró movilizar a 48 pacientes a la planta alta del hospital para garantizar su seguridad, y posteriormente trasladar a 40 de ellos a otras unidades lejos de la zona de desastre.

"La coordinación referida es muestra de que ante situaciones de desastre como la acaecida en Tula, todas las autoridades pueden trabajar en conjunto para la preservación de la integridad y la vida de las personas afectadas. Esto merece nuestro reconocimiento. Contrariamente, es de condenarse la actitud de algunas y algunos legisladores y otros actores políticos que han buscado medrar políticamente con el dolor humano derivado de estos acontecimientos".

Los senadores del Morena expusieron que días después de los lamentables hechos, cuando aún se realizan labores de rescate, y sin haber acudido a la zona de la misma, algunos y algunas senadoras de Acción Nacional se han dado a la poco honrosa tarea de difamara través mantas y conferencias de prensa injuriosas, sin darse por enteradas de las versiones que las autoridades han comunicado desde ayer muy temprano.