Pide PAN comparecencia de funcionarios por muertes de Covid

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados manifestó su pésame a todos los deudos de las víctimas del Covid-19 en nuestro país y exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer lo mismo de manera pública y sincera, sin chistes ni risas, aspectos que lo caracterizan al hablar de la pandemia, la cual ya cobró 100 mil vidas.

A través de la diputada federal Michel González Márquez, los panistas expresaron:"No fue la enfermedad la que mató a estas 100 mil personas, sino la austeridad mal planeada, los abrazos que recomendaban y la tardía actuación frente a lo que ya pasaba en el mundo desde noviembre y diciembre del año pasado; Morena ya causó mucho dolor".

Agregó que son muchos factores los que han logrado que en México tengamos 100 mil muertos ya sea dentro de los hospitales públicos como en sus casas porque en vida no los quisieron recibir para limpiar los expedientes del sistema de salud".

Esto, añadió, merece una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para que acudan a explicar lo que pasa con el sistema de salud, Jorge Alcocer, Hugo López-Gatell, Arturo Herrera y Olga Sánchez Cordero.

Agregó que no hay consuelo para estos fallecimientos ni palabra que remedie la negligencia médica que ocasionó el Gobierno de la Cuarta Transformación por medio de Hugo López-Gatell.

"Nadie se hace responsable en el Gobierno, mínimo una disculpa pública es lo que puede ofrecer la administración de López Obrador", opinó la diputada federal panista.

La diputada insistió en lo que se ha pronunciado la dirigencia del PAN a nivel nacional en voz de Marko Cortés: "cambiar la estrategia y cambiar a Hugo López-Gatell".

Señaló que hay opciones viables, en el país contamos con científicos que saben de epidemia y con experiencia en el campo de la medicina que puede aportar mucho para salvar vidas en México.

"Parece que AMLO quiere posicionar a México en los números rojos, no hace falta echar mano de la delincuencia ni de homicidios dolosos, nuestro país está brillando de forma negativa".

La panista se refirió a la omisión que también ha existido para recibir consejos y orientaciones científicas de la academia, donde el gobierno de AMLO no adopta y sí descalifica, "haciendo recortes a los recursos de las universidades y a la ciencia en México".