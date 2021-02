Pide Sheinbaum a adultos mayores llegar a la hora que les corresponde para recibir vacuna

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los habitantes de las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, que serán vacunados a partir de este miércoles, no llegar muy temprano para recibir la dosis, pues se cumplirá con un horario.

"No lleguen muy temprano, no hace falta, con que lleguen a la hora que les corresponde y de las 9 a las 4 de la tarde va a estar abierto, si hay filas aún a las 4 de la tarde, pues vamos a esperar hasta que termine la vacunación de ese día", indicó Sheinbaum.

Destacó que desde este lunes se enviaron mensajes SMS a las personas para informarles el día de su cita y se van a seguir repitiendo a lo largo de estos días para que las personas conozcan el día, hora y lugar que les corresponde vacunarse, en el caso de que se hayan registrado y si no, dijo, podrán acudir a distintos lugares, de acuerdo con la letra de su primer apellido.

La jefa de Gobierno indicó que esta mañana se realizó un simulacro en las sedes donde se aplicarán las dosis, en las que participaron distintas brigadas médicas, personal de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), servidores de la Nación y de la Ciudad de México, así como integrantes del programa Ponte Pila.

"Ya están los refrigeradores y congeladores en las distintas sedes y estamos preparados para que mañana a partir de las 9 de la mañana inicien estas tres sedes", dijo.

Sheinbaum recordó que se instalarán seis sedes; dos en Iztacalco, en el Palacio de los Deportes (pabellones) y en la Escuela Nacional de Educación Física, donde se instalarán 45 células de vacunación; la capacidad máxima de 5 mil 400 vacunas diarias por sede.

En Tláhuac, las sedes serán en el Bosque de Tláhuac y Hospital General "Tláhuac" del ISSSTE, donde instalarán 30 células de vacunación y la capacidad máxima será de 3 mil 600 vacunas diarias por sede.

En la alcaldía Xochimilco, los módulos se instalarán en la Escuela Nacional Preparatoria N 1 "Gabino Barreda" y en el Deportivo Xochimilco, con 35 células de vacunación por sede y capacidad máxima de 4 mil 200 vacunas diarias por sede.