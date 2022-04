Piden a AMLO revisar concesiones de agua en Nuevo León

Asociaciones que conforman el Frente de Organizaciones por la Defensa del Agua, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, una inmediata revisión a las concesiones de agua a las grandes empresas del estado, pues asentaron que en la actual crisis hídrica que padece la zona metropolitana, sus intereses no han sido tocados, mientras la población en general padece cortes diarios en el suministro, más allá de los programados por las autoridades estatales.

Expusieron que ante la emergencia hídrica en el área metropolitana, los usuarios son los únicos que se han visto afectados de una manera muy sofocante por parte de las autoridades estatales, principalmente de la empresa Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey que lejos de apoyar al usuario del servicio de agua potable para el hogar, lo castigan con un aumento en la tarifa de consumo, al tiempo que quieran imponer nuevas multas, focalizadas solamente a usuarios domésticos.

Y eso se suma a restricciones o cortes programados en el suministro, que no se cumplen en el orden publicado por el gobierno estatal, y dejan sin el vital líquido a miles de familias de los diferentes municipios, en días y horarios distintos a los anunciados.

"Recién estamos saliendo de una emergencia sanitaria donde los usuarios empezamos a recuperarnos económicamente, y las autoridades estatales insisten en implementar crueles cortes en el suministro de agua potable a los hogares dentro del área metropolitana de Monterrey", expusieron en un escrito dirigido al presidente López Obrador.

Las organizaciones CNTE Clasista Nuevo León, Sindicato de Telefonistas, Juventud Comunista de México, Colectivo Ciudadanos Desconocidos, Enkabronados.com, Izquierda Sodalista y el Frente por la Defensa de la Madre Tierra y del Medio Ambiente, expresaron su rechazo a que en esta coyuntura, el gobierno estatal pretenda revivir "proyectos faraónicos y ecocidas como lo es Monterrey VI (para traer agua del río Pánuco), que anteriormente fue cancelado por su impacto ambiental negativo, corruptelas y desvíos de recursos".

Destacaron asimismo que "las concesiones de agua a las empresas establecidas en Nuevo León que utilizan nuestro vital líquido en sus procesos, no se han tocado, ni se han transparentado, y se requiere de manera inmediata la revisión de dichas concesiones por parte de la Conagua".

También denunciaron que el modelo de tarifa diferenciada que el 9 de marzo anunció Agua y Drenaje, para cobrar aumentos progresivos a consumos mayores de diez metros cúbicos mensuales, "fue diseñado por el Fondo Ambiental Metropolitano (FAAM) el cual está integrado por las empresas Arca Continental, Heineken, Ternium y Femsa, mismas que estamos denunciando que son las empresas que están acabando con el agua del Estado de Nuevo León".

Precisaron que dicho modelo tarifario fue entregado al consejo de administración de Agua y Drenaje de Monterrey para que fuera votado a favor de este aumento a las tarifas, pero el consejo solamente da una sugerencia de aumento a las tarifas ya que es el Ejecutivo Estatal (Samuel García), quien da la autorización de dicho aumento a la tarifa de consumo de agua potable en los hogares.

Sin embargo, asentaron, "pareciera que el Gobernador de nuestro Estado solapa a estas empresas o peor aún, obedece a los intereses propios de las mismas, las cuales son las que están saqueando el agua que nos pertenece a todos los hogares de Nuevo León".

Dijeron estar listos "para ejercer y defender nuestro derecho al consumo de este líquido vital", ante lo cual exigieron al Gobierno Federal que tome cartas en el asunto y que verdaderamente vele por el derecho al agua del pueblo mexicano en el Estado de Nuevo León y que estas acciones estén enfocadas a evitar un alza diferenciada en las tarifas de consumo de agua potable en los hogares.

Asimismo, evite que se implementen nuevas multas focalizadas a los usuarios de este servicio en el hogar, impida proyectos faraónicos y ecocidas como el Monterrey VI o cualquiera con características similares.

Finalmente demandaron al presidente López Obrador que exija a la Conagua, transparencia en pozos concesionados a las diferentes empresas de Nuevo León haciéndolo público para todo el pueblo de México y que solicite a las autoridades locales que no existan cortes o reducciones en el suministro de agua potable a los hogares.