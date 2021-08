Piden audiencia a López Obrador por presa

El gobierno estatal de Guanajuato solicitó una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer y analizar las implicaciones sociales y económicas que tendrá no contemplar, en el proyecto de la presa El Zapotillo, el abastecimiento de agua a la ciudad de León.

Además, lamentó la decisión unilateral del gobierno federal, de no tomar en cuenta a los ciudadanos leoneses, ante el anuncio de dejar fuera del proyecto de El Zapotillo a los habitantes de esta importante ciudad industrial guanajuatense.

El pasado sábado, López Obrador estuvo en la comunidad de las Cañadas de Obregón, Jalisco, donde anunció que se reducirá la altura de la cortina de El Zapotillo a 80 metros.

Con ello, se evitará la inundación de las comunidades de Temacapulin, Acasico y Palmarejo, pero la reducción no permitirá abastecer de agua a León, cómo se tenía contemplado en el plan original.

Razón por la cual el gobierno de Guanajuato pidió audiencia con el Presidente y funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para conocer el proceso técnico y de inversión que se ha realizado en los últimos años por los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, la Federación y el ayuntamiento de León.

La presa El Zapotillo es un proyecto hidráulico que da viabilidad en el abasto y distribución de agua no sólo para los habitantes de la ciudad de León, también para la población de Los Altos de Jalisco y Zona Metropolitana de Guadalajara, se informó en un comunicado.

Se expuso que el gobierno de Guanajuato reiteró su petición de audiencia con la administración federal, para conocer las condiciones técnicas que se tomaron en cuenta para suspender el trasvase de agua.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de ver las soluciones para atender la demanda del líquido de los habitantes del municipio de León.