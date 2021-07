Piden dejar de lado "politiquería" y ver beneficios de Tren Maya

El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, criticó este jueves a los organismos que se oponen al megaproyecto del Tren Maya, al sostener que existe un "síndrome del amparitis" que busca frenar el desarrollo de México.

Tras un encuentro con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, el funcionario respondió ante las posibles afectaciones ambientales y declaró que si esa misma postura se aplica en todo el mundo "no hubiera trenes en otros países".

"Si esta postura fuera en todo el mundo, no hubiera trenes en España, en Francia, ni en la Unión Soviética, hoy Rusia", contestó.

El secretario de Turismo dijo que "hay que dejar la politiquería", para dar pie a la generación de empleos en la región y pensar en los beneficios de la obra.

"Poco a poco se ha sacado adelante de ese ´síndrome de amparitis´, que es simplemente para frenar el desarrollo de México y la generación de empleos", subrayó..

Sobre las comunidades que se han amparado, afirmó que ese asunto no es de su injerencia y que otras autoridades son las que deben resolver los litigios. "Hay que ser positivos, se están haciendo los estudios", declaró.

Torruco Marqués acompañó al Ejecutivo Estatal y al secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, a diversos encuentros en Mérida y, al parecer, también acudirían a la zona de Uxmal, donde se estima que pondrá el videomapping.