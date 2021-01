Piden gobernadores del PAN que Sistema Nacional de Vacunación coordine proceso de inoculación contra Covid

Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) plantearon que sea el Sistema Nacional de Vacunación quien coordine la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en todo el país.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, los mandatarios panistas dijeron que la Federación y los estados cuentan con infraestructura y personal médico capacitado y con experiencia para aplicar las dosis.

Los mandatarios panistas aseguraron que en este tema no cabe la politización, pues "tenemos experiencia institucional conjunta para cumplir el cometido de manera exitosa. No experimentemos ni improvisemos".

Los 9 mandatarios de la GOAN reiteraron que la salud de las familias es primordial. "La prevención, contención y atención de la pandemia ha sido una absoluta prioridad para nuestros estados", señalaron.

Este es un tema, apuntaron, que demanda una visión de estado en el que la experiencia y personal federal y estatal son indispensables. La unidad nacional es imprescindible.

Los gobernadores de Acción Nacional presentarán esta propuesta ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

En una posición, los panistas dijeron que en pleno repunte, "enfrentamos el desafío de aplicar de manera eficiente, pronta y segura la vacuna a la población, conforme al calendario que ha determinado la autoridad federal".

"Estamos plenamente convencidos de que en este tema no cabe la politización. Por ello, manifestamos nuestra convicción de que la cooperación nacional es fundamental para atender la urgente necesidad de las personas. Llamamos a la unidad y a sumar esfuerzos".

"Recordamos que cada uno de los estados posee el sustento legal, las instituciones, la infraestructura y el capital humano capacitado, con experiencia actualizada, para atender la demanda social y colaborar con todas las instancias.

Dijeron que es momento de una política de estado. Esta debe partir del fundamento legal, institucional y operativo que ya existe:

Desde 1986 se creó a nivel nacional el Consejo Nacional de Salud, con el propósito de coordinar los esfuerzos públicos, privados y sociales para controlar y eliminar enfermedades transmisibles, como es el caso del Covid-19.

A partir de éste, se crea un Sistema Nacional de Vacunación, que existe y opera con éxito.

Por su parte, cada entidad federativa posee, a su vez, un Consejo Estatal de Vacunación que articula, año con año, las campañas en la materia. Cada uno de estos consejos integra a las máximas autoridades de salud locales y a los representantes federales por lo que existe ya un espacio funcional de plena coordinación. Aquí confluyen, se articulan y coordinan los esfuerzos de los sistemas de salud estatales, las Fuerzas Armadas, el IMSS y el ISSSTE.

Esa institución eslabona la capacidad de la infraestructura médica estatal: hospitales, clínicas, laboratorios, centros de investigación.

"Por ser un esfuerzo anual, permanente, existe el capital humano con formación, plenamente capacitado, para aplicar adecuadamente las vacunas. Esta experiencia es insustituible ante un reto inmediato. Con la salud de la gente no debe experimentarse. La experiencia médica no puede, ni debe, improvisarse. Tenemos la capacidad -legal, institucional, humana- para sumarnos a un genuino esfuerzo nacional. Aprovechémosla", dijeron los gobernadores panistas.