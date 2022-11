Piden intervención del Senado, CNDH y CIDH en detención de empresario

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Familiares y abogados del empresario automotriz del estado de Aguascalientes, Óscar Fernando González Martínez, solicitaron la intervención del Senado de la República para revisar su caso, ya que se encuentra detenido desde hace dos años y acusado del delito de fraude.

En el expediente que fue entregado a senadores de Morena se exponen que Óscar Fernando González Martínez, fue encarcelado y acusado falsamente, así como despojado de su patrimonio por cuestiones políticas durante el sexenio anterior en Aguascalientes.

La abogada Jenny Marlene Hernández Rodríguez recordó que el empresario quedó privado de su libertad el 19 de marzo de 2020, aseguran que bajo una serie de mentiras, violaciones a sus derechos fundamentales y mala fe por parte del ministerio público de Aguascalientes, Fernando Adolfo Padilla García, ya que éste le aseguró a González Martínez no ser imputado en la investigación, negándole siempre la audiencia y el acceso a la justicia.

Expuso que además de privarlo de su libertad, al empresario se le realizó un embargo precautorio de bienes, pero no solo en su contra, sino también en contra de sus hijos. El detrimento patrimonial abarca su empresa y el predio en donde se encontraba ésta, aunado a que también a sus hijos se les embargaron sus bienes, por lo que perdieron su patrimonio en solo dos años.

Incluso, el denunciante del empresario, Hugo Castañón Mercado, integró a las investigaciones fotografías y audios con el exgobernador panista y en reuniones aseguró actuar bajo órdenes del entonces gobernador.

Los familiares informaron que expusieron a los senadores de Morena, Antares Vázquez, Citlalli Hernández y José Narro que el caso ya fue presentado en la conferencia mañanera del pasado 3 de noviembre y el presidente López Obrador ordenó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, atender el mismo. Sin embargo, señalan que quieren ventilar el tema en el Senado e incluso en instancias internacionales para su pronta liberación.

El senador José Narro lamentó que este tipo de casos se repitan en el país y dijo que se buscará que no quede en la impunidad por lo que se pedirá la intervención de la CNDH y de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

"Desde el Senado de la República hago un llamado para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome cartas en el asunto y ayude a que este empresario no siga siendo presa de políticos deshonestos", dijo el senador por Morena.