Piden Parlamento Abierto para discutir uso lúdico de la marihuana

La presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, consideró que sería "altamente deseable" que se abriera una sesión de parlamento abierto para desahogar la minuta del Senado que permite el uso lúdico de la marihuana.

En entrevista, Dulce María Sauri dijo que en esta opción para escuchar a todas las voces se podrían incluir temas que se quedaron pendientes en la aprobación del Senado como la definición si son seis u ocho plantas las que se le permitiría tener a una persona o el tema del cultivo.

"Entonces esto que son vamos a decir, puntos de vista que se han vertido en los medios de comunicación en días recientes creo que pueden ser parte de un parlamento abierto que haga la Cámara de Diputados. La función bicameral es para que lo que una Cámara hace, lo revise la otra para mejorarlo", explicó la priista yucateca.

Pronosticó que esta minuta se tiene que aprobar antes del próximo 15 de diciembre por el mandato que les dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación de legislar en la materia y ya es un plazo fatal y no puede haber prórrogas.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, dijo que en una reunión con los integrantes de su bancada se habló de la necesidad de seguir avanzando en el tema y reconoció que hay una opinión dividida.

"Me parece que hay coincidencia en términos generales en que avance en la parte médica, creo que eso es algo que se puede construir, y hay puntos encontrados y no hay un acuerdo, no hay unanimidad en la parte lúdica. Entonces, no es un tema que vamos a ver esta semana, seguramente en la siguiente. Hemos planteado Parlamento Abierto, ojalá se escuchen todas las voces, y se tome la mejor decisión", dijo el priista guerrerense.

Coincidió en que hay un plazo fatal que no puede pasar del 15 de diciembre por el mandato de la Suprema corte de Justicia de la Nación.

"Creo que se va a discutir el tema, se va a llevar al Pleno, creo que sí se va a hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlo de la mejor manera, de la mejor forma, y eso implica escuchar a todas y todos, con una actitud receptiva para que estos puntos de vista se consideren. Entonces, sí en la parte médica creo que ahí hay consenso, no en la parte lúdica, hay puntos de vista encontrados. Respetaré lo que decida el grupo. En libertad y de manera democrática habremos de expresarnos", explicó René Juárez.

Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados recibió la minuta del Senado con el que se permite el uso lúdico de la marihuana y este documento fue turnado a las comisiones unidas de Justicia y Salud, para su aprobación y con opinión de las Comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El pasado jueves, el Senado de la República aprobó este dictamen en el que se amplía de 5 a 28 gramos la posesión para autoconsumo, es decir despenalizada y que no amerita sanción; de entre 28 y 200 gramos, se convierte en posesión simple y amerita sanciones administrativas o multas; de 201 gramos a 28 kilos, se le considera posesión para narcomenudeo y de 28 kilos en adelante, se considerará narcotráfico.

"Posesión simple implica 28 gramos, cuando pasas de 200 gramos y hasta antes de 28 kilos es narcomenudeo, lo regula la Ley de Salud y pasando de los 28 kilos, regresarías al Código Penal Federal y sería narcotráfico".

Dado que ya existe un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mandató al Congreso de la Unión para legislar sobre la materia antes del 15 de diciembre, la aplicación de la despenalización de la marihuana será inmediata, lo que quiere decir que las autoridades de las entidades tendrán que actualizarse y que los policías no podrán multar, detener o sancionar a una persona que sea detenida en posesión de hasta 28 gramos de marihuana.