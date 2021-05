Piden poner freno a injerencia presidencial

Expertos en materia electoral consideraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de desconocer los procesos electorales, se atribuye funciones que no le corresponden al urgir a la FGR que investigue a todos los partidos y candidatos por el uso de tarjetas para atraer el voto, que no es ilegal según una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de 2017.

De acuerdo con exconsejeros electorales, como Luis Carlos Ugalde y Marco Antonio Baños, el tribunal electoral debería poner un freno a la injerencia presidencial en los comicios de Nuevo León, solicitando a los concesionarios de la radio y la televisión dejar de transmitir las mañaneras en tiempo real.

Sin embargo, la exconsejera María Marván aseguró que no hay antecedentes en una medida cautelar de ese tipo, mientras que el exconsejero Leonardo Valdés dijo que ese escenario sólo puede ocurrir si se presenta una queja en ese sentido y el tribunal confirme tal sanción.

Luis Carlos Ugalde, exconsejeros presidente del IFE (hoy INE), expresó que el Presidente quiere distraer la atención de temas como la tragedia la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, pero sobre todo construye una narrativa para que una vez que Morena pierda algunas gubernaturas tenga un argumento para anular elecciones.

"Tiene una fijación obsesiva de ser el centro de atención y está violando la Constitución para ser él el árbitro electoral cuando no le corresponde y, además, (...) no entiende, porque desconoce los términos y procesos legales, no entiende del debido proceso. Entonces, lo que hace es dar un champurrado de ideas que tiene en la cabeza, pero que no corresponde con el marco jurídico del país".

María Marván Laborde, también exconsejera presidenta del IFE, dijo que el Ejecutivo busca hacer creer que los otros partidos están violando la ley, pero las tarjetas son una promesa de campaña, es decir, no tienen dinero cargado: "El clientelismo es lamentable, pero, en caso de que las tarjetas estén vacías, no hay delito.

"[El Presidente] está usando a la FGR para golpear a la oposición, idéntico a lo que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) con el entonces candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya".

Marván Laborde aseguró que aun cuando fuera ilegal, el Presidente no tiene atribuciones para vigilar o limpiar el proceso electoral: "Está excediendo sus funciones".

El exconsejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, indicó que es muy evidente que se trata de una estrategia de campaña porque el Presidente está preocupado por la elección a gobernador en Nuevo León.

Marco Baños expresó que, en rigor, la FGR no es competente para el tema, dado que el asunto no tiene que ver con una elección federal y, en caso de que hubiera alguna conducta delictiva, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales de Nuevo León es la que tiene la competencia.