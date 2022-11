Piden remover a Fiscal de Morelos por el feminicidio de Ariadna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para exhortar al poder legislativo de Morelos a remover de su cargo al titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona, por su actuación en el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Al presentar esta propuesta, la diputada de Morena, Ana Francis López Bayghen recordó que el pasado 30 de octubre se reportó la desaparición de Ariadna Fernanda, misma que fue hallada muerta un día después en la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

El pasado 4 de noviembre, dijo, el fiscal de Morelos declaró que la muerte de la joven era resultado de una grave intoxicación alcohólica y la consecuente broncoaspiración. No obstante, la Fiscalía capitalina intervino y señaló que la causa de muerte fue por golpes.

"Lo cierto es que, si la Jefa de Gobierno y la Fiscalía capitalina no hubieran intervenido para atraer en principio el caso, probablemente no hubiera avanzado", sostuvo desde tribuna.

La legisladora de Morena apuntó que hay dos personas detenidas, y se pidió que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, porque hubo una "pésima actuación del fiscal de Morelos, del que se sospecha omisiones y complicidades".

López Bayghen afirmó que el delito de feminicidio debe ser investigado si el cuerpo de una mujer es encontrado en la vía pública, lo cual no fue considerado para la joven Ariadna, porque el fiscal "actuó francamente mal en todos los sentidos".

Reprochó que la impunidad siga siendo el pan de cada día para las mujeres, y reconoció las actuaciones de la jefa de gobierno y de la titular de la Fiscalía capitalina, quienes hicieron público este caso para visibilizar la violencia de género, además de hacer públicas las omisiones, comportamientos y acciones que ha llevado a cabo el fiscal de Morelos.

"Independientemente de la investigación del caso a cargo de la FGR, se exhorta al Congreso del Estado de Morelos a que, en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento con lo establecido por los tratados internacionales y la Carta Magna en materia de derechos humanos de las mujeres y violencia de género, se realicen las acciones necesarias para remover a Uriel Carmona Gándara del cargo de fiscal de la entidad", subrayó.