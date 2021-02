Piden retirar mural de AMLO develado en palacio municipal de Culiacán

Se solicitó al Instituto Estatal Electoral ordene el retiro del mural develado en el Palacio Municipal de Culiacán, en el que aparece la imagen del presidente de la República, Andrés López Obrador, acompañado de los héroes de la historia de la independencia, revolución y democrática de México, por constituir una promoción a su figura en época electoral.

Eusebio Telles Medina, como miembro del cabildo de Culiacán, dijo que este mural es una manifestación de promoción personalizada de un servidor público utilizando no solo recursos económicos, sino también de disponer del edificio que alberga el ayuntamiento.

Telles Medina, regidor del Partido Acción Nacional aclaró que priva una evidente violación a las normas no se puede hacer uso de propaganda institucional, en este caso, el mural, en el que aparece la imagen de un servidor público, el presidente de la República, López Obrador, lo que implica promover su persona.

El mural, en el que el ejecutivo federal aparece junto a Benito Juárez, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Francisco I Madero y el general Lázaro Cárdenas, comentó, no contiene ninguna cita que haga referencia a aspectos institucionales con fines informativos, educativos o de orientación social.

Dio a conocer que presentó ante el Instituto Estatal Electoral una denuncia contra el alcalde de la capital del estado, Jesús Estrada Ferreiro por estar usando la imagen presidencial para fines de popularidad, en medio de un proceso electoral.

El regidor panista expuso que priva una clara violación a las normas en las cuales no se puede hacer uso de propaganda institucional, en este caso, el mural en el que aparece la imagen de López Obrador, se incumplen las normas, por lo que debe ser retirado.

El 27 de enero, en Palacio Municipal, en una ceremonia privada, el alcalde, Estrada Ferreiro, develó un busto de Benito Juárez y un enorme mural, denominado La Cuarta Transformación, a un costado del salón de sesiones del cabildo.

En la obra pictórica del joven artista Aldo, inspirado en la pintura del emblema nacional, incrustó la figura del presidente de la República junto a los de los héroes nacionales y del general Lázaro Cárdenas, la justificación del primer edil fue que era un reconocimiento al ejecutivo federal por haber encabezado un cambio en el país sin violencia.

En su discurso, Jesús Estrada dijo sobre la develación del enorme cuadro, indicó que López Obrador es el "ejecutor actual de esa doctrina de libertad y justicia que siempre un pueblo tiene en mente".