Piden retrasar proceso penal contra Adame

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó retrasar dos meses el proceso penal contra el actor y candidato a diputado federal Alfredo Adame, por violación al registro federal de contribuyentes.

Fuentes federales confirmaron que la petición de la FGR aún no ha sido resuelta, debido a que el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur ordenó dar vista al resto de las partes, la defensa de Adame y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que manifiesten su conformidad con la solicitud de ampliar el término de investigación complementaria.

La defensa del también actor ha afirmado que las razones de la FGR para solicitar la ampliación no están justificadas. El candidato por Redes Sociales Progresistas fue vinculado a proceso por dicho delito fiscal desde marzo pasado y se le obligó a presentarse cada 15 días a firmar ante la Guardia Nacional para evitar ser detenido.

Si el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna concede la prórroga solicitada por la fiscalía, el asunto se retrasará hasta después de las elecciones del próximo 6 de junio. Para evitar el antecedente penal, Alfredo Adame puede solicitar una medida alterna de conclusión del proceso y negociar con la fiscalía y la SHCP.

Mientras tanto, su defensa tramitó un amparo contra la vinculación a proceso, dictada por Delgadillo Padierna, en el que el juez de Distrito le concedió una suspensión que permite que el proceso continúe hasta antes del auto de apertura a juicio. Es decir, que si concluye la investigación complementaria, la FGR puede formular su acusación, pero el juez no puede iniciar juicio penal en contra del actor.

El delito de violación al registro de contribuyentes no tiene prevista la prisión preventiva de oficio, razón por la que el candidato sigue su proceso en libertad.