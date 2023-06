Piden revisar caso de funcionarios vinculados en feminicidio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Familiares de 4 servidores públicos del Sistema Penitenciario que trabajaban en el penal de Santa Martha Acatitla, y que se encuentran en prisión por estar presuntamente implicados en un feminicidio en 2017, se manifestaron para exigir a los jueces revisen el caso, pues, argumentaron que fueron detenidos injustificadamente.

Con pancartas arribaron al Reclusorio Oriente en donde este día se llevaría a cabo una audiencia con el objetivo de iniciar la etapa intermedia de cara al juicio oral.

Vestidos de blanco señalaron que la "justicia no se da deteniendo a inocentes", además que, los custodios no cometieron el crimen que se les imputó.

EL UNIVERSAL dio a conocer en marzo pasado que los 4 servidores públicos del Sistema Penitenciario pidieron a las autoridades capitalinas "justicia" y que revisaran su caso, luego que fueran aprehendidos por la muerte de una interna del penal de Santa Martha Acatitla, ocurrido en 2017.

Angelica "N", ex subdirectora del penal, narró que luego de ser testigos, la fiscalía les imputó el delito de feminicidio.

En la carpeta, la FGJ se valió del testimonio de una interna, quien era pareja sentimental de la víctima, y quien modificó su narración de los hechos en 2019.

En diciembre del año pasado, Ulises Lara, vocero de la FGJ, dijo en un mensaje a medios que de acuerdo con las investigaciones, se estableció que la tarde del 28 de octubre de 2017, Angélica "N", Blanca "N", Maribel "N", posiblemente agredieron físicamente a una interna y, en probable complicidad con José "N", habrían hecho caminar a la víctima hacia unas escaleras y, amenazándola de muerte, pudieron haber provocado que cayera por las mismas.

Angélica en aquel momento narró a este diario que llevaba más de 30 años como servidora pública en el Sistema Penitenciario, que se capacitó para desempeñar su trabajo, y dijo que hay registros de su labor en el penal de Santa Martha, hasta antes de que agentes de la Policía de Investigación (PDI) le cumplieran orden de aprehensión.