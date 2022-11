"Plan B" de reforma electoral garantizará la democracia en México, según AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si es rechazada su reforma en materia electoral seguirá luchando y afirmó que su "Plan B" garantizará la democracia en México y que nunca más se imponga por medio de fraude a un gobernante.



"Ayer hablé de la posibilidad de que si se rechaza la reforma constitucional en materia democrática, porque es muy necesaria vamos a seguir luchando. ¿Por qué es muy importante? Bueno porque tenemos que garantizar que haya democracia en México, y que nunca más se imponga mediante un fraude a un gobernante", dijo.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que si no hubiera ocurrido el "fraude" de 2006 no se hubiera declarado la guerra contra las drogas y con esto la violencia, masacres, torturas, desaparecidos y violaciones a los derechos humanos, así como la asociación entre delincuencia organizada y autoridades.

"Imagínense que no se hubiese dado el fraude de 2006 no se hubiese declarado la guerra, no se hubiese desatado la violencia como sucedió los asesinatos, las masacres, las torturas, los desaparecidos, las violaciones de derechos humanos, la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, el que se llegará al extremo de que el hombre fuerte del presidente era proyectos de una banda de narcotraficantes, ni imaginar que se iba a repetir pero de manera ampliada, lo de la novela de `Los Bandidos del Río Frio, de Manuel Payno", agregó.