Plan B electoral de Sheinbaum recibe respaldo de aliados

COMPOSTELA, Nay., marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

destacó que hay

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para sacar su "", iniciativa alterna tras desechar su propuesta de reforma electoral por parte del Congreso de la Unión.Entras llegar a un evento de, la mandataria federal indicó que este domingo hablará con la, para definir el envío de sual Congreso de la Unión para este lunes o martes."A penas voy acon la Secretaría de Gobernación, ()", comentó al ser cuestionada sobre el envió de su"¿Ya haycon los?", se le preguntó."Sí, ya salió una", mencionó.El sábado,del(PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena respaldaron elelectoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacaron que esta propuesta no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados."Las Senadoras yde lareafirmamos nuestroe incondicional a la presidenta de México, Doctora", destacaron en un comunicado.Antes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados,, dijo que después de lasque concluyeron en la Secretaría de Gobernación para lograr un acuerdo de laen torno alde la presidenta Claudia Sheinbaum, aún no hay un acuerdo, pero si unadel PT y PVEM para lograrlo.Encon EL UNIVERSAL apuntó que luego de este primer cónclave en Bucareli "percibo unadel PT y del Verde por lograrlos, porque saben ellos y todos sabemos que no solo es la reforma que se plantea, sino la pervivencia de laentre los tres partidos para otros actos legislativos y para otros actos de carácter político".