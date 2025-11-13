logo pulso
Planta de moscas estériles contra gusano barrenador estará en 2026

Claudia Sheinbaum destaca la importancia de la apertura de la frontera al ganado mexicano y la planta de moscas estériles para combatir la plaga.

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 01:13 p.m.
Planta de moscas estériles contra gusano barrenador estará en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la planta de producción de moscas estériles que se construye en Chiapas para ayudar en la erradicación de la plaga en México estará lista en el primer semestre del próximo año.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que hay mucha comunicación y se sigue trabajando con las autoridades agrícolas de Estados Unidos para la pronta apertura de la frontera al ganado mexicano, suspendida desde mayo pasado.

"Se sigue trabajado en este tema y hay mucha comunicación y vamos a esperar que sea pronto. De todas maneras, como les comentamos, la planta productora de esta mosca que ayuda a contener la plaga estará lista en el primer semestre del próximo año. Eso va a ayudar muchísimo".

Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) han informado que esta planta generará más de 100 millones de insectos estériles de GBG por semana, para ser liberados en el sur del país y lo cual ayudará a la erradicación de esta plaga.

