Plantean en el Senado nota diplomática para conocer acusaciones contra Cienfuegos

El Senado de la República analiza enviar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para conocer las investigaciones que lleva en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

En entrevista, el senador Ricardo Monreal dijo que se buscará que con el apoyo de la senadora Beatriz Paredes (PRI) se pueda elaborar una nota diplomática para que el Senado pueda conocer sobre las acusaciones contra el general Cienfuegos.

Pidió confiar en las Fuerzas Armadas del país y señaló que la nota se enviaría a través del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

"Estamos en eso, cuidados, prudente, respetuosa, pero no debemos dar crédito total a gobiernos extranjeros sobre detenciones de connacionales. Hay que esperar que las pruebas, que el juicio se desahogue, pero las Fuerzas Armadas, los soldados no pueden ser estigmatizados ni tratados por un caso aislado", dijo.