Plantean renovar normas oficiales mexicanas del sector salud

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública (CCNNSP) tendrá como prioridad trabajar en la configuración de normas oficiales mexicanas, debido a que las actuales difícilmente cubren las necesidades actuales en el campo de la salud.

Lo anterior lo afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien encabezó la instalación del comité.

Indicó que la finalidad es que la renovación de las normas redunde en un mejor servicio de parte del sector Salud en beneficio de la sociedad.

El pasado 31 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece que el CCNNSP es un órgano colegiado multisectorial, el cual tiene por objeto proponer, elaborar, revisar, aprobar, modificar, cancelar, publicar, difundir y promover el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de manera enunciativa, mas no limitativa, en materia de salud pública, atención médica y asistencia social.

Su tarea central es reorganizar las funciones de los comités consultivos nacionales de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades y de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud.

El comité mejorará los mecanismos de comunicación y coordinación entre las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud con otras dependencias del Ejecutivo federal, de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, de investigación y de educación superior, para la expedición, revisión, modificación y cancelación de Normas Oficiales Mexicanas y demás instrumentos normativos.

Participaron en la comunicación remota representantes de las unidades y organismos integrantes del comité, como la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE); Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR); Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece); Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida); Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia); Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS); Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra); Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec); Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); y Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Asimismo, la Dirección General de Epidemiología (DGE); Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS); Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (STConsame); Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STConapra); Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES); Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED), Dirección General de Información en Salud (DGIS); Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES); y la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI).

Igualmente, dependencias, entidades e instituciones del sector Salud, de educación superior, de investigación, científicas y/o tecnológicas, organismos Internacionales, academias y colegios, asociaciones civiles, cámaras y confederaciones, miembros permanentes.

De esta forma, se cumple el artículo segundo transitorio del capítulo VI del CCNNSP que señala: el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública deberá celebrar su sesión de instalación en un plazo no mayor a veinte días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo.

También, refiere que las sesiones ordinarias se realizarán por lo menos una vez al año, salvo que, a juicio de la persona titular de la Presidencia, el volumen de asuntos a tratar no justifique su realización.