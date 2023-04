Plazas comerciales y calles desérticas por vacaciones en la CDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL). - Parques, plazas comerciales y calles de la Ciudad de México lucen desérticas en este jueves santo, ya que muchos decidieron aprovechar el puente vacacional de Semana Santa.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en calles de la alcaldía Coyoacán se pudo observar poco tránsito vehicular en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, así como avenida Universidad e Insurgentes Sur, y calles aledañas.

En la zona de la Fuente de los Coyotes y Jardín Hidalgo había pocas personas cerca de las 12:30 del día, además que el tránsito era ágil.

Mientras tanto, en la plaza Oasis no había aglomeraciones de personas, pero lo que acudía eran para comer en restaurantes, zona de comida rápida, comprar ropa o incluso para visitar el cine.

No obstante, algunos capitalinos acudieron al parque La Bombilla para ir a correr, andar en bicicleta o pasear a sus perros.

"Venimos a caminar, hoy y el viernes tenemos descanso, no es un día oficial, pero nos lo dan. Hay poco tránsito y eso nos ha ayudado para no sentir pesado el día", comentó María, en compañía de su hija, quienes aprovecharon para caminar en el parque.