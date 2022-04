Pobladores defienden al Tren Maya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los pobladores y ejidatarios de las comunidades cercanas a donde se construirá el Tren Maya están saliendo a defender la obra y quienes afirman que ésta no se afectará los cenotes y medio ambiente.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que quienes están en contra de su proyecto de transformación echaron a andar una campaña en contra del Tren Maya por medio de artistas y de organizaciones ambientalistas asegurando que la magna obra dañará los cenotes y medio ambiente.

"Acabo de estar allá (en la construcción del Tren Maya), les voy a mostrar unas fotos para que se den cuenta, bueno, primero les voy a repetir porque fue oportuno y a pesar de estar hecho de manera espontánea, sin actores, sin artistas, la gente, da a conocer lo que piensa del Tren maya, pero estoy hablando de una comunidad en donde están los cenotes que supuestamente el Tren Maya va a destruir.

"Esto fue la campaña que iniciaron al día siguiente que inauguramos el Aeropuerto Felipe Ángeles, la echaron a andar con artistas, los que están en contra de la transformación y la misma gente sale a la defensa. Entonces les voy a mostrar, pero es genial el video cómo se llega a un arreglo con ellos, y ellos están a favor", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional se proyectó el video en donde pobladores y ejidatarios del Ejido Pat, en Tulum, Quintana Roo, respaldan la obra.

"La obra del Tren Maya se va a hacer alejada de los cenotes, van a estar en las áreas elevadas (..) No va a pasar por aquí de los cenotes, va a pasar donde no nos va a afectar, no va a pasar encima de los cenotes", son algunos de los comentarios que se escuchan en la grabación.