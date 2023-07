Podría incumplirse el Mecanismo Laboral implementado por TLC contra Manufacturas VU por posible cierre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Ante la evidencia de que la planta cerrará, parece que está por incumplirse la activación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contra Manufacturas VU, por reincidencia, advirtió un representante legal del sindicato.

Aunque la empresa opera con alrededor de 10% de los trabajadores que había hace más de seis meses y ya sacaron maquinaria de la planta, la autoridades mexicanas y estadounidenses aseguran que aún está dentro del plazo estipulado para corregir las omisiones, explicó Pablo Franco, representante legal de la Liga sindical Manufacturas VU.

Parece que la empresa cerrará e incumplirá con los compromisos laborales bajo el T-MEC en total "impunidad con la complicidad de la autoridad estatal y municipal", agregó.

Admitió que este puede ser el primer caso en que el Mecanismo Laboral del Tratado no se cumpla, contrario a lo que se ha visto en la mayoría de los conflictos, a pesar de que Estados Unidos inició el 12 de enero de 2023 una solicitud de Mecanismo Laboral por reincidencia contra dicha empresa.

Ello porque se observa cómo la empresa dedicada a las autopartes sigue corriendo y liquidando gente, incluso a trabajadores sindicalizados, "cuando hubo votación participaron 400 personas y actualmente trabajan aproximadamente 50 personas", explicó Franco a El Universal.

Franco comentó que parece ser una empresa fantasma porque no es dueña del terreno, renta las instalaciones y la maquinaria, solamente vende mano de obra, por lo que se puede ir en cualquier momento, algo que ha estado haciendo al liquidar personal y sacar de la planta maquinaria.

Según el representante legal de la Liga sindical Manufacturas VU, a pesar de esa situación la autoridad mexicana, la Secretaría del Trabajo "no dice nada", e incluso afirmó que tienen "más comunicación con el gobierno de Estados Unidos".

Agregó que de acuerdo con lo que les han dicho "el gobierno mexicano acordó con la empresa un plan de remediación y de momento no puede intervenir el gobierno estadounidense", porque la empresa tiene hasta septiembre para cumplir.

El problema es que "todo parece indicar que la empresa se dirige hacia allá (al cierre) no ha comunicado nada, toma acciones legales para retrasar el procedimiento de huelga, lo que me lleva a pensar que trata de ganar más tiempo para cerrar la planta definitivamente".

De acuerdo con Pablo Franco aunque la empresa se comprometió fue a no despedir a representantes sindicales, ya lo hizo e incluso "para agosto ya citó a otros trabajadores, seguramente para correrlos; y no lo hizo antes porque algunos centros de conciliación estaban cerrados".