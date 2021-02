Podrían ir a prisión servidores de la nación que abusen de programas sociales

Los servidores de la nación podrían ir a la cárcel si utilizan los programas sociales para promoción electorera, como, por ejemplo, la aplicación de las vacunas contra coronavirus.

Lo anterior, porque no habrá excepciones en la aplicación de la nueva miscelánea de prisión preventiva que aprobó el Senado, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila.

El líder morenista dijo en conferencia de prensa que la ley se aplicará de manera general y para todos: "Se aplica a todos, sin excepción. Se aplica a todos los servidores públicos, en todos los niveles del gobierno. Así va a ser".

El legislador fue cuestionado sobre las denuncias que se han dado a conocer en el sentido de que los servidores de la nación están utilizando en la aplicación de las vacunas la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su partido, Morena: "La aplicación de la ley es para todos. Si nos estamos atreviendo a esto, es porque hay voluntad política de todos... todos tienen que observar la ley... Se aplicará de manera general, es una de las características de la ley, la generalidad, la abstracción y el carácter de aplicación estricta. Entonces, no va a haber excepciones, esta iniciativa la presentamos nosotros, pero es un compromiso del Presidente", señaló.

"Cuando modificamos la Constitución y elevamos a delito grave la corrupción y los delitos electorales, sabíamos que íbamos a tener esto y es una clara lección y claro mensaje para todos, para todos los que usen recursos públicos y programas en beneficio partidista. Ya no se puede", reconoció.

Ayer jueves, en sesión del pleno, la mayoría de Morena en el Senado, con apoyo del PT, PES, PVEM, PRD y PRI aprobaron el dictamen de reforma que envió la Cámara de Diputados para ampliar el catálogo de delitos a los que se les aplica prisión preventiva de oficio.

Esto quiere decir que las personas acusadas de delitos electorales, huachicoleo, corrupción y uso de programas sociales con fines electorales tendrían que enfrentar su proceso penal desde la cárcel.

Servidores de la nación violaron la ley: oposición

Diputados de oposición aseguraron que aunque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, haya suspendido la toma de fotografías al rostro y credencial de elector de los adultos mayores que acuden a vacunarse, es un hecho que ya violaron la ley.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, dijo: "Aunque ya [López] Gatell ha anunciado que se suspenderá, es un hecho que violaron la ley".

La perredista precisó que al recabar información personal de quienes acuden a vacunarse contra el Covid-19, los servidores de la nación y el gobierno federal violaron el artículo 16 de la Constitución y la confidencialidad de los datos personales que protege la Ley General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Detalló que el gobierno federal carece de fundamento legal para obligar a quienes acuden a la vacunación a dejarse tomar fotos del rostro, a la captura de la imagen de su credencial para votar con fotografía expedida por el Registro Federal de Electores o a la entrega de copias de ésta.

Aseguró que esta anomalía se agrava porque el gobierno federal no ha informado cuál es el destino de dicha información personal de los ciudadanos, dónde y cómo se resguarda físicamente y quiénes son los responsables de eso.

"Estas acciones, prohijadas por la injustificada presencia en las brigadas de vacunación de los integrantes del mismo cuerpo de la burocracia federal que ya ha sido señalado en sentencia judicial por conductas violatorias del artículo 134 constitucional, enturbia la campaña de vacunación y alienta las sospechas de un indebido uso electoral de la misma para favorecer a los candidatos del partido oficial", dijo la legisladora jalisciense.

El vocero de la bancada del PRI en la Cámara Baja, Héctor Yunes Landa, afirmó que con la toma de fotografías, tanto al rostro como a las credenciales de elector de los adultos mayores, es evidente que hay un propósito electoral en el registro de quienes reciben el antídoto, si ese riesgo no existiera, sencillamente el INE no emitiría opinión.

"Es muy obvio. Si el propósito es identificarse, lo pueden hacer con cualquier documento oficial, no sólo con la credencial del INE, en todo caso no tendría por qué haber una advertencia de que no recibirán la segunda dosis si no presentan el documento", dijo el veracruzano.

Yunes Landa subrayó que este procedimiento ha estado viciado de origen, pues no tendrían por qué intervenir los servidores de la nación cuando México tiene uno de los sistemas de vacunación más eficaces del mundo, cuyo origen está en los gobiernos a los que el Presidente culpa de todos los males.

"Esa tarea sólo le debe corresponder a la Secretaría de Salud y les han quitado la responsabilidad para entregarla a sus operadores electorales de la Secretaría del Bienestar. El gobierno federal dice que la CURP sirve para llevar un registro y validarlo con la plataforma donde deben inscribirse para recibir la vacuna, pero en muchos estados, como en Veracruz, la inmunización se está realizando sin importar si los adultos mayores están registrados o no", dijo el priista.

Aseguró que en realidad, el registro sólo es para crear una base de datos alterna a la de sus programas sociales.

Exigió que el INE intervenga para que no su utilice la credencial de elector para identificarse, eso lo pueden hacer con cualquier otro documento y su CURP se puede validar por la Secretaría de Gobernación: "La politiquería que tanto critica López Obrador es la que está haciendo su gobierno utilizando la necesidad de la gente por la vacuna. Y eso lo entiende el INE".

El coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, detalló que las vacunas en nuestro país contra el Covid ni se regalan ni se condicionan, ni pueden ser moneda de trueque.

"Son un derecho de todos los mexicanos que pagamos con nuestros impuestos y esperamos con eficiencia, transparencia y prontitud. La salud es un mínimo que debe garantizar el Estado sin regateo. La vacunación en México siempre ha sido ejemplo mundial, ¡no tiene por qué ensombrecerse hoy!", dijo.