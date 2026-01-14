Polémica por costo del retrato oficial de Noroña en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- El martes 13 de enero se llevó a cabo la develación del retrato oficial de Gerardo Fernández Noroña, quien presidió la Mesa Directiva del Senado de la República.

El acto se realizó en la Vieja Casona de Xicoténcatl y contó con la presencia de las senadoras de Morena Mariela Gutiérrez y Verónica Camino, así como de la presidenta actual de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

Durante su intervención, Fernández Noroña hizo referencia a su origen y a su paso por la presidencia del Senado durante el primer año de la sexagésima sexta Legislatura. Asimismo, agradeció la oportunidad de haber coordinado los trabajos legislativos en ese periodo, en el que se aprobaron diversas reformas constitucionales, entre ellas la reforma judicial.

Al momento de presentar el retrato al óleo que se integró a la Galería de Presidentes del Senado, el legislador señaló que las decisiones del país corresponden a la ciudadanía y expresó su rechazo a la intervención de gobiernos extranjeros en asuntos nacionales.

Después de que se diera a conocer que el retrato tuvo un costo de 32 mil pesos, cifra que el propio Fernández Noroña comparó con la de otros retratos exhibidos en el recinto, se generaron comentarios en redes sociales.

En plataformas como X, usuarios compartieron imágenes creadas a partir de distintos episodios relacionados con la trayectoria pública del senador. Entre las referencias utilizadas se incluyó una fotografía que el legislador publicó tiempo atrás desde una habitación en Nueva York, así como un enfrentamiento ocurrido en el Senado con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

También se mencionó un viaje reciente que tuvo en un vuelo de Aeroméxico, en el que fue visto en la cabina Premier One durante el trayecto de Roma a la Ciudad de México.