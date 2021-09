Polémica por Tlali reveló racismo y clasismo de la CDMX: Sheinbaum

La polémica por Tlali reveló el racismo y clasismo que existe en la Ciudad de México, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante la entrega de la colección "21 para el 21" del Fondo de Cultura Económica, a salas de lectura, libro clubes, Pilares y el Programa del Libro Club de la Ciudad de México.

"La Cuarta Transformación ha dejado relucir un enorme y profundo clasismo que hay no sólo en nuestra ciudad sino también en muchos lugares de México. Y se nota cuando decimos que se va a mover a la estatua o monumento de Colón a otro sitio, para poner en el centro de Reforma a una mujer indígena porque queremos darle voz a quien nunca ha tenido voz. Y entonces salen ahí todas las manifestaciones de racismo que estaban ahí, como ocultas, y es parte del debate actual", dijo Sheinbaum.

Y añadió: "La única manera de transformar y de reconocer en nosotros mismos y en los demás la transformación que está viviendo México, es que perdure el cambio de conciencia de la gente con una visión de un México más justo y de bienestar, un México en donde el estado no sólo disminuya la desigualdad sino también provea la cultura como un derecho".

Sheinbaum aseguró que habrá una campaña de lectura que "jamás se ha visto en la Ciudad de México" con la que se promoverá la "revolución de las consciencias" para que, como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación sea irreversible.

Con la entrega de la colección 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica, que forma parte de las polémicas conmemoraciones históricas por los 700 años de la fundación de la Ciudad de México, pues diversos especialistas han dicho que la fecha no corresponde; se inicia, dijo Paco Ignacio Taibo II, una gran campaña de difusión de la lectura.

El director del FCE dijo con esta entrega promotores de la lectura en la Ciudad de México, se arranca con lo que será la "operación más grande que se va a producir en todo Latinoamérica en su historia", pues se trata de 2 millones de libros que se regalarán a la población.

Taibo indicó que del 8 al 17 de octubre se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Y el día de la clausura se anunciará la campaña de fomento a la lectura que consistirá, entre otras cosas, en librobuses "en todos los barrios", "fomento a la lectura en los puntos negros de analfabetismo", "reuniones, debates, lecturas, presencia de escritores".

"Ya les daremos detalles, es un plan de 100 acciones a la semana a lo largo y ancho de toda la ciudad", apuntó.

Además, adelantó que la colección Vientos del pueblo comenzará a distribuirse en puestos de periódicos de la Ciudad de México.

La colección consta de 21 títulos: La revolución de Independencia, de Luis Villoro; Canek, de Ermilo Abreu Gómez; Muerte en el bosque, de Amparo Dávila; Balún Canán, de Rosario Castellanos; El libro rojo de la Independencia, de Vicente Riva Palacio y Manuel Payno; Breve historia de la guerra con los Estados Unidos, de José C. Valadés; Tomóchic, de Heriberto Frías; Tiene la noche un árbol, de Guadalupe Dueñas; Antología de poesía mexicana del siglo XIX; Y Matarazo no llamó..., de Elena Garro; Tiempo de ladrones, de Emilio Carballido; Río subterráneo, de Inés Arredondo; Los de abajo, de Mariano Azuela; El libro vacío, de Josefina Vicens; Noticias biográficas de insurgentes apodados, de Elías Amador; El laberinto de la soledad, de Octavio Paz; Apocalipstick, de Carlos Monsiváis; Pueblo en vilo, de Luis González y González; Paseo de la Reforma, de Elena Poniatowska; Crónicas de amor, de historia y de guerra, de Guillermo Prieto, y La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán.

Todos son posteriores a la época de la Independencia hasta mediados del siglo XX y la reedición consta de cien mil ejemplares de cada uno.

Este proyecto se financió con recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. La inversión, de alrededor de 45 millones de pesos, cubrió costos de impresión y distribución, así como pago por derechos de autor a herederos o autores.