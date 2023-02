Polémico descarte de libros en Biblioteca Lerdo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Luego de que se diera a conocer el descarte de libros de la Biblioteca Lerdo de Tejada, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó que los objetos desechados fueran libros de valor histórico.

"Este es el proceso natural en cualquier biblioteca del mundo para dar más espacio. Se está dando de baja el material que ya no es necesario conservar físicamente en la instalación. Por ejemplo: periódicos, el Diario Oficial, que ya están todos digitalizados", dijo Eduardo Marín Conde, de Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En un video se observa cómo un trabajador lanza una serie de libros empastados. Al respecto, el funcionario afirmó que sí se desecharon libros, pero fueron aquellos "que no son afines a los contenidos e inventarios bibliohemerográficos".

Marín explicó que se siguió el proceso que dicta la "Guía para el descarte de libros y publicaciones periódicas que se ubican en los archivos de concentración de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".

Cuando se le preguntó al funcionario si entonces se trataba de basura, dijo "pues sí, literalmente sí. No estamos tirando la primera edición de las obras de Sor Juana".

Marín Conde detalló que se trataban de folletos, trípticos, periódicos y el Diario Oficial que estaban en mal estado y que se tratan de materiales que no tienen "ningún valor histórico".

El funcionario incluso señaló que antes de realizar el descarte se consultó al Diario Oficial si requería alguno de los materiales: "Se le dijo al Diario Oficial 'oye tenemos acá (materiales)' y nos dijo 'no los necesitamos porque ya todo está digitalizado'. Eso es lo que se está dando de baja", agregó.

Sobre a dónde serán enviados dichos materiales, Marín Conde dijo desconocer el destino final.

Por otra parte, la SHCP confirmó que Porfirio Tamez ya no es el director de la Biblioteca Lerdo de Tejada.

Quien ahora está como responsable es Patricia López Arena, quien también ocupa el cargo de coordinadora en la Dirección de Promoción Cultural y Conservaduría de Palacio Nacional.