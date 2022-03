Policía abusa de sordo en Metrobús San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El Director general de Metrobús, Roberto Capuano, se disculpó y compartió su indignación por la conducta que emprendió un policía auxiliar en contra una persona con discapacidad auditiva en la estación San Lázaro poniente de la línea 4, e informó que ya fue suspendido y se inició una carpeta de investigación.

A través de redes sociales, se dio a conocer un video donde un elemento de Seguridad de la estación San Lázaro poniente de línea 4, comete presuntos actos de abuso en contra de un grupo de personas con discapacidad auditiva.

"Esta semana un policía de Metrobús lastimó a una persona con discapacidad auditiva, comparto la indignación, me disculpo a nombre del sistema", expuso el director del Metrobús en sus redes sociales.

Al respecto, la Secretaria de Seguridad Ciudadana informó que el elemento fue separado de su cargo y Asuntos Internos "tomó conocimiento del tema y se le inició carpeta de investigación".

A través de una tarjeta informativa, Metrobús señaló que uno de sus objetivos en es ser una opción de movilidad accesible e inclusiva para con la población usuaria, "por lo que condena la forma de actuar del oficial y considera que es inaceptable el trato que recibieron los usuarios".

Informó que desde el momento del hecho, el director del Metrobús, Roberto Capuano, solicitó la presentación del elemento a la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente, así como la desincorporación del elemento como parte del cuerpo de seguridad de Metrobús. La SSC confirmó que a raíz del hecho, el elemento ya fue suspendido.

Además indicó que estableció contacto con las personas afectadas para ofrecerles su apoyo.

De igual modo, a través de la Jefatura de la Policía Auxiliar, se solicitó la atención médica para la persona que resultó lesionada derivado de la acción del elemento, así como seguimiento institucional, informó la dependencia

"Porque este tipo de situaciones no deben presentarse en ningún sistema de transporte, Metrobús reforzará junto con la SSC, y con apoyo del Instituto de las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) los protocolos para atender a todas las personas con discapacidad que utilizan el servicio".

"Metrobús ofrece a los afectados una sentida disculpa por lo sucedido. De igual modo, continuará trabajando para que todo el personal que labora en él, tenga la capacitación y sensibilización necesaria para atender a la población usuaria", expuso la dependencia.

Al respecto, Colectiva de Personas Sordas explicó en sus redes sociales que el elemento de seguridad negó el acceso y agredió a dos personas sordas, "que claramente se estaban identificando como tal, uno de ellos terminó con una fractura en el brazo".

"El elemento los continúo acosando en el andén, y la única defensa que tenían era tomar vídeo".

En el video que reprodujeron en sus redes sociales se aprecia al elemento de seguridad que tiene abrazado a la persona con discapacidad, a quien le reitera en diversas ocasiones "no te voy a dejar", mientras que está persona muestra una identificación oficial.

Hoy, personal @SSC_CDMX @UCS_GCDMX negó el acceso y agredió a dos personas sordas que claramente se estaban identificando como tal, uno de ellos terminó con una fractura en el brazo, esto sucedió en la estación del @MetrobusCDMX San Lázaro @Claudiashein @andreslajous @Capuano pic.twitter.com/HZZgDJTcYd — CoPeSoR (@CoPeSoR) March 4, 2022