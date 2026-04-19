Policía británica investiga ataques incendiarios contra comunidad judía en Londres

LONDRES (AP) — La policía británica está investigando si una serie de ataques incendiarios contra sitios judíos en Londres son obra de intermediarios iraníes.

Policía Metropolitana despliega agentes antiterroristas

La Policía Metropolitana informó que agentes antiterroristas están investigando los ataques contra sinagogas y otros sitios vinculados a la comunidad judía, así como un ataque contra una empresa de medios de comunicación en lengua persa.

Nadie ha resultado herido en los incendios, el más reciente de los cuales causó daños menores a la sinagoga Kenton United el sábado por la noche.

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La subjefe policial Vicki Evans declaró que los ataques habían sido reivindicados en internet por un grupo que se hace llamar Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia ("Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha").

"Somos conscientes de informaciones públicas que sugieren que este grupo puede tener vínculos con Irán. Como cabría esperar, seguiremos explorando esa cuestión a medida que evolucione nuestra investigación", dijo.

"He hablado anteriormente sobre el uso por parte del régimen iraní de intermediarios criminales, y estamos considerando si esta táctica se está utilizando aquí en Londres", añadió.

Reacciones oficiales y contexto de los ataques

El gobierno de Israel ha descrito al grupo como una organización fundada recientemente con presuntos vínculos con "un intermediario iraní " que también se ha atribuido ataques contra sinagogas en Bélgica y Holanda.

La Policía Metropolitana de Londres informó que ha enviado agentes adicionales, uniformados y de paisano, al noroeste de Londres tras los ataques del último mes contra sinagogas, ambulancias de una organización benéfica judía y un medio de comunicación en lengua persa crítico con el gobierno de Irán.

Un incendio que dañó la sinagoga Kenton United el sábado por la noche sigue a una serie de incendios dirigidos contra recintos vinculados a la comunidad judía y a un medio de la oposición iraní, que están siendo investigados por la policía antiterrorista. En el incidente más grave, cuatro ambulancias pertenecientes a una organización benéfica judía fueron incendiadas el 23 de marzo en el barrio de Golders Green.

Nadie ha resultado herido en ninguno de los sucesos, que ocurrieron todos a pocos kilómetros unos de otros. Varias personas, desde adolescentes hasta personas en la cuarentena, han sido detenidas y acusadas.

El rabino jefe Ephraim Mirvis escribió en X que "una campaña sostenida de violencia e intimidación contra la comunidad judía del Reino Unido está ganando fuerza".

"Gracias a Dios, no se han perdido vidas, pero no podemos, y no debemos, esperar a que eso cambie antes de comprender lo peligroso que es este momento para toda nuestra sociedad", añadió.

El primer ministro Keir Starmer indicó que estaba "consternado" por los ataques y prometió que "los responsables serán encontrados y llevados ante la justicia".

El grupo también publicó un video en el que afirmaba que la embajada de Israel en Londres iba a ser atacada con drones que transportaban sustancias peligrosas. La policía señaló que la embajada no fue atacada, pero el cuerpo cerró el parque cercano de Kensington Gardens el viernes, mientras los agentes examinaban objetos desechados, incluidos dos frascos que contenían polvo. La policía indicó que no se encontró nada dañino.

Reino Unido ha acusado a Irán de utilizar intermediarios criminales para llevar a cabo ataques en suelo europeo dirigidos contra medios de comunicación de la oposición y la comunidad judía. El servicio de inteligencia interna británico MI5 afirma que se frustraron más de 20 planes respaldados por Irán "potencialmente letales" en el año hasta octubre.

Algunos expertos en seguridad sostienen que Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia probablemente sea una tapadera de conveniencia más que un grupo coherente, y que sus afirmaciones deben recibirse con cautela.

El comisionado adjunto de la Policía Metropolitana, Matt Jukes, dijo que cualquier "matón a sueldo" que llevara a cabo tales ataques se enfrentaría a la justicia.

"Seamos muy claros: es un juego de tontos", dijo. "Eso es lo que han descubierto personas que ahora cumplen largas condenas de prisión, y el mismo destino espera a los responsables de estos delitos recientes".