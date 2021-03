Policía fue profesional y no cayó en provocaciones en marchas, aseguran autoridades

La Coordinación general de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de México informó que el saldo de la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México fue de 81 heridos, de los cuales 62 son elementos de la Policía de la Ciudad de México y 19 personas civiles lesionadas.

"Nueve policías y una civil fueron trasladadas al Hospital San Ángel Inn Chapultepec para su atención médica; el reporte hasta el momento es que presentan policontusiones y se encuentran estables".

Presidencia informó que la mayoría de las manifestaciones por la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas transcurrieron de manera pacífica, en un contexto de plena libertad, sin que hasta el momento exista reporte de daños mayores.

"En la marcha en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México, las autoridades policiacas se comportaron de manera profesional y no cayeron en la provocación de grupos reducidos que realizaron actos vandálicos y lanzaron petardos y bombas molotov en contra las mujeres policías que resistieron de forma ejemplar, a pesar de hechos de violencia en su contra donde se usaron objetos como martillos y gasolina encendida".

Señaló que sin la valla metálica colocada el pasado fin de semana al frente de Palacio Nacional y en otros edificios históricos, las personas que solo buscaban realizar actos de violencia se hubieran lanzado sobre el edificio.

"Ese era el plan de los grupos que organizaron actos de violencia sobre el mobiliario urbano y sobre agentes del orden y personas civiles".

En su comunicado, la dependencia reiteró que los elementos policiacos y militares a cargo de la seguridad de Palacio Nacional no portaron armas de fuego.

"Con el fin de evitar sobrevuelos de drones en el área de Palacio Nacional, personal de resguardo en la azotea del inmueble utilizó dispositivos para inhibir las señales de drones, tipo Hikvision. El uso de estos sistemas de intercepción de las señales de vuelo de las naves no tripuladas, se usan por tratarse de un área reservada por motivos de seguridad nacional".

Señaló que el Gobierno de México mantiene el compromiso de garantizar la libre expresión, se suma a las reivindicaciones por los derechos de todas las mujeres y niñas del país, pero reprobó todo acto de violencia, especialmente las agresiones directas contra personas servidoras públicas y población en general.