Policías piden 4 mil 500 pesos para no arrestar a jóvenes de Puebla

Se hizo viral un video en el que jóvenes residentes de Puebla captaron el momento en que fueron extorsionados por policías de la Ciudad de México, quienes les pidieron 4 mil 500 pesos para no ser arrestados.

En una grabación difundida en la red social, TikTok, una joven muestra el momento en que un elemento de la policía capitalina los detiene porque sus placas eran de Puebla y no tenían la verificación.

"En puebla aún no piden verificación, ni tienen lugar para hacer el trámite. Todos podemos circular incluso sin tener la verificación", narró la usuaria en su video quien también aseguró que tenía permiso de turismo.

Los poblanos denunciaron que como solo tenían 100 pesos, los elementos policiacos los llevaron al cajero más cercano y los estuvieron esperando y vigilando "para que no tuviéramos la oportunidad de irnos". Inclusivo, la usuaria graba desde el cajero como la patrulla la está esperando afuera.

Actualmente esta grabación cuenta con más de 1.4 millones de reproducciones y los usuarios de TikTok han etiquetado en la publicación a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al gobierno de la CDMX para exigir justicia por la extorsión que sufrieron los poblanos.

Cabe destacar, que en el video se asegura que iban de visita a ver a su tío quien se desempeña como doctor el cual no pudo llegar al hospital aquel día por el incidente.

El video termina con las palabras "fue una experiencia horrible", "tenía miedo de que nos fuera a hacer algo", "tengan mucho cuidado".