Políticos muestran apoyo y críticas por 2 años de gobierno de AMLO

A través de redes sociales, políticos de distintos partidos mostraron su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a dos años de asumir el cargo en la Presidencia, aunque también estuvieron los que mostraron su rechazo al Gobierno de la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expresó su apoyo a López Obrador y a la 4T con la etiqueta "#AMLOLujoDePresidente": "Cada quien desde su responsabilidad pero que a nadie le quede la menor duda. Somos parte de la 4T. Somos parte de este gran movimiento de transformación. Todos los días trabajamos desde la Cd para un México con justicia".

Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, recordó que la madrugada del 1 de diciembre recibió Los Pinos para abrirlo "como un complejo cultural para el pueblo de México".

Javier Lozano, exsenador panista y exsecretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón, calificó de "fracaso" lo que va de la administración del presidente López Obrador y compartió una imagen del Gobierno de México, de cabeza.

Por su lado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionó: "¿Estás mejor que hace 2 años?".

Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, señaló que este martes, López Obrdaor ofrecerá "la mañanera ampliada a su gabinete" y "todas y todos van a aplaudir pese a la tragedia en que tiene al país".

"No hay asomo de autocrítica. No ven por el futuro de país, sino por su futuro personal. Saben que el 2021 y 2024, lo marca su fe ciega en AMLO", agregó.

"Hoy se cumplen 2 años del día en el que millones de mexicanos hicimos historia con la esperanza de un cambio, queda claro que el pueblo mexicano no se equivocó.

"Han sido 2 años de retos pero también de logros, resultados y esperanza de una transformación", escribió Javier Hidalgo, senador de Morena.