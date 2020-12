"Politiquería, intento de federalistas de tener por su cuenta vacuna"

Ante el intento de gobernadores agrupados en la Alianza Federalista que buscan adquirir, de forma independiente a la Secretaría de Salud (Ssa) la vacuna contra la pandemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que solo se trata de "politiquería" y que eso no es política.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que por esos motivos no se ocuparía de emitir una opinión más extensa, pues consideró que "no tiene caso".

- "Hoy se van a reunir gobernadores de la Alianza para comprar, por su cuenta, la vacuna Covid para sus estados argumentado que la Federación está -dicho en palabras llanas- acaparando para algunos estados la vacuna Covid, ¿qué opinión le merece este tema?", se le preguntó.

"Es politiquería, no es política y por eso no me voy a ocupar del tema, no tiene caso", contestó.

Este fin de semana, los gobernadores aliancistas se quejaron de la decisión del gobierno federal de que los estados no podrán adquirir vacunas contra el Covid-19 y exigieron a la Federación rectificar para que ellos también puedan comprar dosis para la población de sus estados a través de la Cofepris.

A través de un mensaje en la red social de Twitter, los gobernadores federalistas insistieron en su llamado: "La Alianza Federalista sostiene que mientras el gobierno federal no transparente el Plan Nacional de Vacunación, para informar cómo, dónde y cuándo tendrán acceso a ella todos los mexicanos, los estados debemos poder adquirir las dosis vía Cofepris, para dar a nuestra gente la certeza que necesita".

Este miércoles se reunirán en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista para discutir temas relacionados con la vacuna Covid-19, el impacto de la transición de gobierno de los Estados Unidos y la reforma en materia de Seguridad Nacional.

El evento se realizará en el Museo de Historia Natural de Tamaulipas, Tamux, y los 10 mandatarios estarán acompañados por sus secretarios de Salud.

Los gobernadores ofrecerán una conferencia de prensa virtual en la que se informará acerca de los acuerdos tomados durante la reunión plenaria.