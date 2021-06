Polly está muy grave, dice Salud-CDMX sobre joven atropellada

La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, reconoció que el estado de salud de Fernanda Olivares, conocida como Polly, se reporta como muy grave tras ser atropellada por Diego "H" y comentó que está la puerta abierta para que los familiares busquen una segunda opinión.

"Polly está muy grave y se está teniendo toda la atención que requiere. En Xoco tenemos de los mejores especialistas en trauma grave y desde el primer momento se ha atendido con calidad y también con mucha cercanía.

"No hay ningún problema, se dejó abierta la puerta para que pudieran acercarse esas segundas opiniones", dijo.

Comentó que ayer lunes el director general de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, José Alejandro Ávalos Bracho, y el director del Hospital Xoco, Víctor Cuacuas Cano, se reunieron con los familiares para indicarles que no había problema si querían tener alguna otra opinión, que están abiertos a esa posibilidad.

--Familia pide ayuda médica para Polly

A través de un video en redes sociales, Casandra, hermana de Polly, un de las jóvenes que fueron atropelladas por Diego Armando "H" la semana pasada, pidió ayuda a la comunidad médica para que la mujer reciba una mejor atención, esto luego de que su salud se agravó el fin de semana.

"Hacemos un llamado a la sociedad, a las autoridades, para que nos ayuden con el tema médico de mi hermana. Sus pulmones están perdiendo su capacidad, no queremos perderla", dijo Casandra.

Por la tarde, los familiares de Polly detallaron que el auto que conducía Diego Armando “H” le causó daños en el cráneo, pulmones y otros órganos vitales, por lo que exigieron un castigo ejemplar para el agresor de la joven.

"No sé en específico qué es lo que necesite, sólo estoy haciendo lo posible para que los médicos la sigan sacando adelante y uniendo fuerzas con otros. Lo que nos importa es que mi hermana esté bien, que se recupere", expuso.

Según el parte médico, durante el pasado fin de semana los pulmones de Polly colapsaron y por momentos dejaron de funcionar. Los médicos explicaron a sus familiares que tenían agua.

Según familiares, Polly necesita un neurólogo y un traumatólogo de primer nivel, pues las heridas en su cabeza son de consideración.

Respecto a la situación legal del responsable, se limitaron a decir que confían en que las autoridades de la fiscalía hagan un trabajo eficiente y no permitan que, por una estrategia de la defensa o alguna laguna en el nuevo sistema de justicia penal, el sospechoso continúe el proceso en libertad, pues, dijeron, los gastos que representa toda la hospitalización está corriendo a cargo de ellos.

Revelaron que no han tenido acercamiento alguno con los familiares de Diego Armando, de quienes esperan al menos una disculpa.