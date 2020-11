Por adeudo de la SCT, ejidatarios impiden obras del Tren Interurbano México-Toluca

Pobladores de San Buenaventura impiden hoy obras de construcción del Tren Interurbano México-Toluca, en avenida Solidaridad Las Torres, por un adeudo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 300 millones de pesos, por la afectación de casi 2 kilómetros lineales de tierras ejidales, indicó Edgar Ocampo Hernández, asesor jurídico de los ejidatarios.

"De forma pacífica, pero firme, estamos parando la obra. La inconformidad es porque la SCT viola una suspensión de plano, ellos pretenden colocar almohadillas a las ballenas en estos momentos, han violado la suspensión que tiene a favor del ejido y pretenden terminar con las obras, ya para que estén preparadas las vías del tren para que se eche a andar en Tren Interurbano", afirmó el asesor jurídico de 283 ejidatarios.

El bloqueo lo realizan sobre la avenida Solidaridad Las Torres, entre Jesús Reyes Heroles y Venustiano Carranza, en la colonia Guadalupe San Buenaventura, donde no afectan la circulación de vehículos, sólo pararon la maquinaria y la terminación de este tramo del Tren Interurbano.

"No vamos a permitir que la obra continué", hasta que cumplan con el pago de 300 millones de pesos por el kilómetro 800 metros, casi dos kilómetros lineales, que la obra afectó del ejido de San Buenaventura, reiteró Ocampo Hernández.

Los ejidatarios indicaron que cuentan con una suspensión, juicios agrarios ante el Tribunal Agrario del 9º distrito de Toluca y procedimientos penales en contra de funcionarios de la SCT en la Fiscalía Especializada de delitos patrimoniales del Estado de México.

El motivo de este bloqueo de obra es "que no se continúen las obras, si el juez federal no obliga al respeto, a que se acate -el amparo- la decisión el ejido lo va hacer valer. Tenemos la suspensión. Estamos en nuestro derecho, nos respalda una orden federal", reiteraron al manifestar su decisión de que se mantendrán en el lugar.

"Las pláticas no han concluido en nada, nos dejan con propuestas estériles, no hemos tenido una resolución definitiva, que se respete y un juez federal obligue al pago y si no el tiempo que dure el procedimiento, ya sea el 2023 no se echará a andar en el tramo de San Buenaventura", ratificaron ejidatarios.