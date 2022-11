Por "agenda comprometida", descarta Ibarra Piedra comparecer en Senado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Ibarra Piedra, informó al Senado de la República que no estará disponible en todo el mes de noviembre para acudir a la comparecencia a la que fue citada por el pleno de la Cámara Alta.

En un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, la ombudsperson aseguró que tiene una "agenda comprometida con la atención a las víctimas" que le impide comparecer al menos en las próximas dos semanas.

En el oficio CNDH/PRE/488/2022 señala que "estoy en la mejor disposición de acudir a esa soberanía, para abordar con las y los senadores el tema que se propone en dicho acuerdo una oportunidad inmejorable para que se escuchen voces que no han sido escuchadas, que tienen mucho que decir respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes".

Rosario Ibarra Piedra se autodefine como una "profunda convencida del diálogo, de la rendición de cuentas y de la construcción de rutas de trabajo en común" y afirma que es un hecho que en la defensa del pueblo "tenemos que caminar juntos, más allá de partidos y de agendas coyunturales".

---Rosario Piedra pide acordar fechas con anticipación

La presidenta de la CNDH solicita al Senado que "pudiéramos acordar con toda anticipación las fechas, formato y modalidades que oportunamente se propongan para llevar a cabo la comparecencia, toda vez que para lo que resta del mes tengo una agenda comprometida con la atención de víctimas, tenemos prevista la celebración de un Congreso fuera de la Ciudad, en fin, actividades que como comprende, requieren que conciliemos agenda".

"Segura de contar con su atención a esta respetuosa solicitud, que Ud, entiende no es un asunto menor por tratarse de la funcionalidad del organismo constitucional autónomo defensor de los derechos humanos en nuestro país, le envío un cordial saludo, reiterándome a sus órdenes", finaliza el escrito.

El pasado 3 de noviembre, el pleno de la Cámara Alta aprobó la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra para que explique las acciones realizadas respecto a la atención de casos de violencia vicaria y otros temas de interés, aunque la Mesa Directiva no ha definido una fecha concreta.