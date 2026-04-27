Por caso de hijo de Ebrard establecerán normas para uso de embajadas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

acordó con el titular de la

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(SRE),, establecer normas para el uso de embajadas, tras el caso del hijo del excanciller Marcelo Ebrard, quien se hospedó seis meses en laen Reino Unido en 2021."¿Cuál es la norma para la utilización de las embajadas? Hay cosas que están definidas, pero hay otras que no. Entonces, es muy importante que quede muy claro en las embajadas de México, losen el exterior, qué normas deben seguir los embajadores, las embajadoras o el secretario de Relaciones Exteriores o cualquier otro secretario que quiera hacer uso de las instalaciones de la embajada", expresó.Durante lade este lunes 27 de abril, la Mandataria señaló que no hay regulación sobre este tema, por lo que instó al canciller Velasco a que se coordine con ely Disciplina del Servicio Exterior Mexicano para modificar las normas necesarias."Es muy importante que dejemos claro eso para que no esté sujeto a ninguna interpretación. Entonces, ya está trabajando el secretario de Relaciones Exteriores con esta comisión. Y aparte, le correspondería a la Secretaría definir si hubo alguna violación a alguna norma o no", precisóEn, reconoció ela pesar del escándalo e informó que laspor particulares en su contra en lay Buen Gobierno, derivaron a una, más no fue solicitada por su gobierno o algún funcionario."No es que hayamos levantado nosotros una, sino que cualquier persona, un periodista o una persona cualquiera puede presentar una queja ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En el momento que se presenta la queja, se abrió una. Es automático, eso es lo que establece la ley", precisó.El 16 de abril pasado, el secretario de Economía,, admitió que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, se hospedó por seis meses en laen el Reino Unido. Ante este hecho, la Jefa del Ejecutivo pidió esperar a que lainforme sobre lallevada a cabo contra el excanciller.