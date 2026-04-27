Por caso de hijo de Ebrard establecerán normas para uso de embajadas
La Secretaría de Relaciones Exteriores coordina con el Comité de Ética para modificar normas sobre el uso de instalaciones diplomáticas.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum acordó con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
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(SRE), Roberto Velasco Álvarez, establecer normas para el uso de embajadas, tras el caso del hijo del excanciller Marcelo Ebrard, quien se hospedó seis meses en la embajada de México en Reino Unido en 2021.
"¿Cuál es la norma para la utilización de las embajadas? Hay cosas que están definidas, pero hay otras que no. Entonces, es muy importante que quede muy claro en las embajadas de México, los consulados de México en el exterior, qué normas deben seguir los embajadores, las embajadoras o el secretario de Relaciones Exteriores o cualquier otro secretario que quiera hacer uso de las instalaciones de la embajada", expresó.
Durante la conferencia matutina de este lunes 27 de abril, la Mandataria señaló que no hay regulación sobre este tema, por lo que instó al canciller Velasco a que se coordine con el Comité de Ética y Disciplina del Servicio Exterior Mexicano para modificar las normas necesarias.
"Es muy importante que dejemos claro eso para que no esté sujeto a ninguna interpretación. Entonces, ya está trabajando el secretario de Relaciones Exteriores con esta comisión. Y aparte, le correspondería a la Secretaría definir si hubo alguna violación a alguna norma o no", precisó Sheinbaum Pardo.
En Palacio Nacional, reconoció el trabajo de Marcelo Ebrard a pesar del escándalo e informó que las quejas presentadas por particulares en su contra en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, derivaron a una investigación, más no fue solicitada por su gobierno o algún funcionario.
"No es que hayamos levantado nosotros una investigación, sino que cualquier persona, un periodista o una persona cualquiera puede presentar una queja ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En el momento que se presenta la queja, se abrió una investigación. Es automático, eso es lo que establece la ley", precisó.
El 16 de abril pasado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, admitió que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, se hospedó por seis meses en la Embajada de México en el Reino Unido. Ante este hecho, la Jefa del Ejecutivo pidió esperar a que la Secretaría Anticorrupción informe sobre la investigación llevada a cabo contra el excanciller.
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