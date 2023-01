Por miedo, niños no van a clases en algunos municipios de Sinaloa

A-AA+

En 101 planteles educativos del nivel básico, ubicados en la sindicatura de Jesús María, Culiacán y en los municipios de Badiraguato, Escuinapa y El Rosario, los alumnos y docentes no retornaron a clases este lunes, derivado de la situación de violencia que se presentó el jueves pasado.

La secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado, Graciela Domínguez Nava, recordó que al concluir el periodo vacacional de invierno se esperaba el regreso a las aulas de 550 mil 439 alumnos del nivel básico, pero ante los hechos que desencadenaron el operativo en la sindicatura de Jesús María, en algunos planteles no hubo clases.

Dijo que es comprensible la actitud de los padres de familia y docentes de las escuelas ubicadas en los sitios donde se desarrollaron los actos de violencia.

La funcionaria expuso que se analiza con los directores y supervisores escolares la situación que prevalece en el entorno para que en forma paulatina se reanude el calendario escolar, a fin de que no se tenga un impacto negativo entre los alumnos.

Expresó que se supervisa la infraestructura de las escuelas que se localizan cerca de las zonas de mayor conflicto para verificar que no presenten daños, y se puede reanudar a la brevedad posible el ciclo escolar.

Catean vivienda

Este martes, autoridades judiciales federales realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, en donde la noche del sábado pasado, fuerzas federales y estatales, con respaldo de un helicóptero, sostuvieron un enfrentamiento contra hombres armados que supuestamente lograron huir.

En este operativo, el adulto mayor de nombre Isidro "N", de 83 años, quien vivía en una casa contigua, de la calle Mariano Escobedo, presuntamente recibió un disparo de elementos del Ejército que ingresaron por error a su hogar. Isidro falleció.

Sobre este operativo que se desplegó con el respaldo de un helicóptero, el cual sobrevoló por más de 40 minutos las calles de la colonia Hidalgo, las autoridades sólo han informado que se actuó contra un grupo delictivo.