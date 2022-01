Por pandemia, 270 mil alumnos abandonaron la escuela, reconoce la SEP

Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reconoció que como resultado de la pandemia del Covid-19 se tiene un acumulado de 97 mil estudiantes de nivel básico que abandonaron sus estudios, es decir el 0.7 por ciento del total de la matrícula, mientras que a nivel secundaria la deserción ascendió a 173 mil alumnos, el equivalente al 2.7 por ciento del total del alumnado.

"Un tema urgente que tenemos nosotros en la Secretaría es abatir el abandono escolar y la baja de la matrícula que se ha presentado lamentablemente por la pandemia, la matrícula a nivel primaria presentó un abandono escolar de 97 mil estudiantes que representa el 0.7 por ciento sobre la población total".

En su participación en la reunión plenaria de senadores de Morena, expuso que por lo que se refiere al abandono escolar secundaria se ubicó un total de 173 mil alumnos, lo que significa un 2.7 por ciento de la matrícula total, "Lo que se observó en un diagnóstico los principales problemas que detectamos es déficit académico acumulado, carencia de apoyos y habilidades socio emocionales, falta de recursos económicos, falta de orientación vocacional e insuficiencia de oferta educativa disponible".

En la Vieja Casona de Xicoténcatl, aseguró que se trabaja de manera integral para abatir la deserción escolar en todos los niveles educativos, esto incluye visitas domiciliarias de los docentes a los alumnos.

"Seguimiento y fortalecimiento al programa de becas, así como también están haciendo acompañamiento a los estudiantes, se les ha pedido a los maestros que a través de llamadas, a través de visitas domiciliarias de acuerdo a la comunidad no dejemos perder ningún niño, creo que es importante que todos nuestros alumnos tengan esa oportunidad de continuar sus estudios y no perder ningún estudiante", apuntó la titular de la SEP.

Detalló que actualmente están operando 175 mil 813 planteles escolares que atienden a una población de 15 millones 115 mil 607 alumnos de todos los niveles educativos, así como un millón 342 mil 809 maestros impartiendo clases.

Programa "Aprende en Casa" seguirá transmitiendose para niños que no van a las aulas

Indicó que la preparatoria en línea y la preparatoria abierta han sido muy importantes durante la pandemia y son opciones que tienen los jóvenes para continuar sus estudios en educación media superior, pues han atendido hasta ahora a un promedio de 200 mil estudiantes de una población 1,882,222 alumnos que cursaron el ciclo escolar 2019-2020.

Adelantó se continuará con el programa "Aprende en Casa" para fortalecer a los niños que no van a clases y a aquellos que van les sirve como refuerzo de lo que se les enseña en las aulas.

"No dejemos perder a ningún niño. Yo creo que es importante que todos nuestros alumnos tengan esa oportunidad de continuar sus estudios y no perder ningún estudiante", concluyó en su discurso ante senadores de Morena.

Busca SEP que instituciones de educación superior colaboren en obras estratégicas

Asimismo, Delfina Gómez dijo que se busca que instituciones de educación superior colaboren y tengan un compromiso social con obras estratégicas de la 4T como el Tren Maya.

Durante su participación en la reunión plenaria de senadores de Morena, expuso que se continuará "con la estrategia de colaboración para reforzar el compromiso social de las instituciones públicas de Educación Superior. Ahí es trabajar de manera estratégica con los proyectos que se tienen, como Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, Corredor Transístmico, Aeropuerto Felipe Ángeles y el Programa Sembrando Vidas, entre otros".

Obras, dijo, en donde hay correlación entre universidades de Educación Media Superior con estos proyectos que ya están casi terminando.

Agregó que la 4T busca un nuevo modelo educativo que abarcará educación básica, media superior y superior.