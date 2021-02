Por pandemia crece 35% venta en línea de comida en Querétaro

Hasta un 35% ha incrementado la venta de comida en línea a través de plataformas, así como herramientas tecnológicas en línea con respecto al 2020, así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Querétaro, Fabian Camacho.

Afirmó que la conversión tecnológica de venta de productos y servicios son las herramientas que actualmente permiten sortear las dificultades por la contingencia y dar posibilidades ante la falta de un punto físico de venta derivado de costos como la renta.

"Sobre ello creemos que vale la pena impulsar la conversión tecnológica, el desafío es cómo poder aprovechar y maximizar el impacto, así como articular al consumo regional, local y focalizado para facilitar el periodo de entrega".

Además del impulso para el uso de alternativas tecnológicas, Camacho refirió que están trabajando en otras iniciativas que se van a dar a conocer poco a poco en las próximas semanas. Anticipó que algunos de los proyectos son buscar vincular el comercio con el sector industrial, sobre todo el ramo automotriz y aeronáutico, para que exista un círculo virtuoso de economía local.

"Identificamos que la proveeduría indirecta para estas áreas viene de otras entidades y buscamos que los comerciantes y prestadores de servicio queretanos tengan la capacidad de vincularse con la industria y así cerrar un círculo virtuoso de la economía local, donde Querétaro compra en Querétaro y las empresas que llegan compran también local", especificó.

Para lograr esto buscará tener cercanía con los comercios por zonas en el área metropolitana y en el estado, para recabar las necesidades particulares y aprender de los casos de éxito que hay en el sector comercial, así adaptar los procesos a las nuevas tecnologías.

El presidente de la Cámara agregó que las ventas durante el Escenario B se han mantenido y han habido picos importantes el viernes, sábado y domingo de la semana pasada.

"Esperamos que esta semana que está por cerrar sea un pico importante, que las ventas puedan llegar al 65%, en promedio lo que hemos tenido como incremento de ventas es del 50%", destacó.

Aseguró que estas dos semanas no son suficientes para que se registre un incremento en la generación de nuevos empleos, únicamente han servido para pagar servicios y empleos vigentes.

Por lo anterior no cuentan con expectativas para las siguientes semanas, pero hizo un llamado a los comerciantes y ciudadanos para no volver al Escenario C.

"Dependerá mucho del esfuerzo que se haga en estos últimos días, sabiendo de antemano con datos de la autoridad que había un incremento en el número de contagiados en los últimos días, es por ello que desde la Cámara de Comercio hacemos un llamado fuerte para que comerciantes mantengan el compromiso para acatar los protocolos de sanidad, acatar el esquema de horarios y también a los clientes y consumidores a asumir una plena responsabilidad en el ejercicio de su consumo y en el ejercicio también de su interacción social, mantenernos en escenario B depende de comercios y de la ciudadanía", expresó.