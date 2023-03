Por presuntas amenazas de cartel, anuncian cierre de hotel en Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (EL UNIVERSAL).- El cantante de la Banda Jerez y diputado federal, Marco Flores Sánchez (Morena), ha anunciado esta noche el cierre del Hotel "La Cabrona", ubicado en el municipio de Jerez "por amenazas a los empleados por parte de personas que dicen ser del cártel de Jalisco".



Por medio de un comunicado que subió con el sello de la Cámara de Diputados, en su carácter de legislador federal, informa sobre esta situación, donde hace referencia que "los muchachos que amenazan son conocidos en el pueblo".

Además, el diputado morenista también hace la siguiente recomendación: "Quiero hacerles saber a la gente en general que tengan mucho cuidado en venir a Zacatecas, que no hagan confianza y si puede evitar es mejor".

---Pide ayuda a las autoridades

Tras el impacto que el diputado federal inmediatamente causó en las redes sociales al emitir este anuncio, más tarde, a las 23:27 horas, volvió a escribir en sus redes sociales un mensaje, ahora, para exigir el apoyo de las autoridades federales para frenar la ola de violencia:

"Sé que ha sido fuerte mi comunicado anterior espero ahora sí me escuchen, como Diputado Federal por Zacatecas me he pronunciado en reiteradas ocasiones para solicitar el apoyo de las autoridades federales correspondientes, para frenar la ola de delincuencia e inseguridad que vivimos en Zacatecas".

En otro párrafo dice: "Durante toda mi vida he trabajado como músico y empresario y hoy el crimen organizado ha irrumpido en el Hotel "La Cabrona" poniendo en riesgo la seguridad del personal que honradamente labora ahí".

Agrega: "Motivo por el cual, me veo en la necesidad de cerrar las puertas de mi establecimiento; y alzar una vez más la voz en pro de todos los zacatecanos, solicitando nuevamente se garantice la seguridad de todas y todos los que honradamente salimos a trabajar todos los días".