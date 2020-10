¿Por qué el Gobierno no usa coerción en plena pandemia?

A través de redes sociales circulan videos en los que se observan bailes masivos en distintos puntos del país, fiestas y reuniones en plena pandemia por coronavirus, lo que ha causado que usuarios pidan medidas más estrictas como el uso de la fuerza pública.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó la modalidad con la que el Gobierno de México protege a su ciudadanía pues países de Europa recurrieron a un recurso de coerción con el que establecieron sanciones administrativas para restringir la movilidad de las personas.

En conferencia de prensa de este martes en Palacio Nacional, refirió que en algunos países se decretaron suspensiones de servicios incluso con el uso de la fuerza pública, mientras que en regiones de América se recurrió a "versiones más extremas" como el uso de las fuerzas militares para forzar a los ciudadanos a no deambular en el espacio público.

López-Gatell destacó que, considerando la historia de México del uso de la fuerza pública y casos de violaciones de derechos humanos, se valoró que era "sumamente inconveniente y además peligroso el tener un abordaje restrictivo, coercitivo, del control epidémico".

"Tomamos el cuidado de diseñar una estrategia de mitigación; es decir la jornada nacional de sana distancia. Una estrategia de reducción de la movilidad de los contactos entre personas en el espacio público, que no tomara como sujeto al individuo.

"Hay una gran diferencia entre responsabilizar a las personas del control epidémico y vincular a las personas a ser parte de la solución", dijo el subsecretario de Salud.

Dijo que se opta por la coerción cuando el gobierno se distancia de su pueblo y le impone restricciones sin que haya diálogo ni involucramiento. Añadió que México tiene desigualdad económica.

"El sujeto de la acción de control, de mitigación, para nosotros ha sido las situaciones que hacen que las personas salgan de su casa y se congreguen en el espacio público y hay tres razones fundamentales por las que las personas salimos de casa.

"Salimos de casa para ir a trabajo, salimos de casa para ir a estudiar o salimos de casa para distintas actividades sociales, recreativas, culturales, espirituales", indicó.

Destacó que las medidas de seguridad sanitaria del Gobierno de México van encaminadas a suspender temporalmente el sistema educativo nacional, a suspender temporalmente todos los trabajos no esenciales y a suspender temporalmente actividades sociales.

"Pero no obligando al individuo, obligando a la comunidad, obligando al pueblo, sino quitando la situación administrativa que hace que las personas vayan al lugar y persuadiendo amablemente con información, con comunicación, recomendando a las personas, mantener conciencia del riesgo", apuntó.