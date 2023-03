"¿Por qué protege a los cárteles?": republicano Dan Crenshaw a AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Dan Crenshaw, representante republicano y autor de la iniciativa presentada en el Comité de Exteriores para permitir el uso de la fuerza militar contra los cárteles mexicanos de la droga, envió este miércoles un mensaje directamente al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, donde le pregunta: "¿Por qué protege a los cárteles?"

Crenshaw, un exSeal que combatió en Afganistán y perdió allí un ojo, y que vivió por años en Colombia, enumeró el impacto que han tenido los cárteles en México y Estados Unidos, en un mensaje completamente en español.

"Son los mismos que han asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años; los mismos que recientemente asesinaron a dos estadounidenses que visitaban México para someterse a un procedimiento médico; los mismos que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país, lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70 mil estadounidenses por año", dijo.

Crenshaw alegó que lo que está pasando no es un mero problema de drogas. "Podemos vivir con un problema de drogas", acotó. Sin embargo, lo que existe, advirtió, es un "problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los cárteles son directamente responsables".

Por ello, lanzó una serie de preguntas para López Obrador: "¿Por qué rechaza la ayuda de Estados Unidos? ¿Por qué protege a los cárteles? Ellos son su enemigo, y Estados Unidos es su amigo".

Aseguró que solo busca "el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarles, si nos dejan. Si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los cárteles de una vez y por todas".

Crenshaw dijo que "no podemos permitir que esto continúe. Esto no se trata de nosotros contra Usted. Esto es Estados Unidos y México luchando juntos contra un enemigo común: los cárteles. Y no queremos pelear esta batalla solos. Queremos luchar junto a Usted y al pueblo mexicano. Queremos que México sea libre, seguro y próspero".

Recalcó que "México es nuestro aliado más importante. Lo necesitamos a Usted e, igualmente, Usted a nosotros. Esto —los cárteles— es una amenaza que une a México y Estados Unidos, tanto a demócratas como a republicanos".

El representante concluyó su mensaje con un llamado a López Obrador y al presidente estadounidense, Joe Biden, "para que avancen con un plan para luchar juntos contra los cárteles. Será lo mejor para la gente de ambos países y espero que lo consideren".

López Obrador ha denunciado lo que llama "intentos injerencistas" de Estados Unidos y advierte que "la soberanía de México se respeta".