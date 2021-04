Por vínculos con el crimen, 32 administradores han sido destituidos: Horacio Duarte

Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas del SAT, informó que se han destituido a 32 administradores de aduanas, de los cuales 12 han sido cesados por estar vinculados con el crimen organizado.

En entrevista con medios en Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que 12 administradores han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) y quienes, en algunos casos, se les han congelado sus cuentas bancarias.

"Llevamos ahora destituidos de los 49 administradores que cuando llegué teníamos, hemos retirados 32 ya. Hay una sustitución y nos faltan los siguientes que estamos en el proceso de hacer las investigaciones entre la UIF, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el SAT. Hay una qué se llama la Administración General de valuación que es la que hace toda la revisión de confiabilidad, todo el tema de polígrafo todos los análisis y estamos revisando aduana por aduana, esperamos tener ya pronto los resultados de estos restantes", dijo.

"Hasta ahora hemos cesado con la UIF a 12 administradores de aduanas que algunos tienen congeladas las cuentas bancarias. Todo se ha ido a la Fiscalía y esperamos que pronto tengamos más resultados".

"¿Por qué cargos concretos?", se le preguntó.

"Siempre, lo tradicional que encontramos pues es que no corresponden sus ingresos con los egresos, movimientos bancarios, movimiento de efectivo, viajes internacionales que no tiene ninguna justificación y que de esa manera encontramos, o algunos casos también donde se dan prácticamente colisión de los administradores con el crimen organizado".

En el recinto histórico, el titular de Aduanas detalló que se encontró que dos grandes grupos de funcionarios e integrantes del crimen organizado incidían en el manejo de las aduanas que se encontraban en Baja California y Tamaulipas.

"Es un tema muy importante lo que les diría es que encontramos en las aduanas eran dos grandes grupos que de alguna manera incidían en el manejo de las aduanas que era un grupo en Baja California y otro grupo en Tamaulipas, eran dos bloques muy Importantes Y donde se concentraba la mayor actividad ilícita en las aduanas".

Horacio Duarte detalló que en general, lo más grave que ingresa de manera ilegal en las aduanas son armas, drogas, dinero en efectivo, sin embargo, indicó que el caso de la frontera norte y específicamente en las aduanas que hay en Tamaulipas es el caso del contrabando de hidrocarburos.

"Hay una presencia muy grande, sobre todo en la aduana de Reynosa que en algún momento la cerramos para el ingreso de hidrocarburos que son los productos que más tenemos como detectados y donde se da el contrabando.

"El caso de Tamaulipas hay dos tipos de contrabando, el contrabando que llamamos "bronco", que no te paga un solo peso, que entra directo o el "contrabando técnico" que es que te declaran fiscalmente un producto menor o el volumen es menor al que declaran.

"Por ejemplo hay una práctica muy común encontrábamos que traían diesel y lo declaraban como biodiesel, que tiene una tarifa arancelaria más baja y un pago menor. Entonces al entrar como biodisel, la hacienda pública recibe menos recursos y por lo menos hay un daño a la hacienda pública", agregó.

En aduanas no se han detectado vacunas "pirata"

Tras la denuncia de la empresa Pfizer de que en México y Polonia se han detectado vacunas falsas, Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas del SAT, informó que a la fecha no se han decomisado vacunas anticovid piratas.

En entrevista en Palacio Nacional, el funcionario federal reconoció que se ha decomisado "mucho" material de protección personal como cubrebocas y otros productos como oxímetros y miles de pruebas rápidas, que no cumplen con las normas mexicanas.

"Nosotros no hemos detectado apócrifos en las aduanas. Nosotros no tenemos detectado en las aduanas este tema de Pfizer, digamos vacunas piratas, por decirlo de alguna manera", señaló.

"Sí hemos encontrado de materiales de protección personal mucho, el año pasado muchas pruebas rápidas falsas, muchos cubrebocas que no cubrían con los requerimientos, muchos oxímetros -cuando salió ésta explosión de tener el oxímetro-, muchos cubrebocas, muchas pruebas rápidas falsas, miles, sino millones que fueron destruidas en su momento, pero en el tema de vacunas no", dijo.