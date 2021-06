Posponen audiencia intermedia del caso Ingrid Escamilla

Por cuarta ocasión, un juez de control en la Ciudad de México pospuso la audiencia intermedia en el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla en la que se definirían las pruebas que se desahogarán en el juicio contra Erick Francisco "N".

De acuerdo con Jorge Vázquez Durán, abogado de la familia de Ingrid, el juez de control Roberto Enrique Castellanos Barroso decidió diferir la audiencia al advertir que existió negligencia por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En consecuencia, la audiencia intermedia, que estaba programada para este martes a las 13:00 horas, fue reprogramada para el próximo 23 de junio a las 9:00 horas.

Esto, debido a que el Ministerio Público encargado no entregó a la defensa de Erick Francisco "N" la totalidad de las pruebas que pretende desahogar durante el juicio.

En concreto no descubrió a la defensa que pretende presentar como pruebas videos de las cámaras de seguridad del edificio donde Ingrid fue asesinada y un video del C5.

Vázquez Durán explicó a EL UNIVERSAL que el diferimiento busca evitar posibles nulidades durante el juicio.

"Esta situación le generó molestia a las víctimas (quienes estuvieron presentes en la diligencia de hoy) y el ministerio público ya se disculpó con ellas e independientemente solicitamos que se girara un oficio al superior jerárquico del ministerio público haciéndole del conocimiento la negligencia en la que había incurrido", señaló el abogado.

Añadió que la familia solicitará en breve audiencia con Ernestina Godoy, titular de la FGJCDMX, quien hasta el momento y a más de un año del feminicidio de Ingrid Escamilla no se ha reunido con los familiares.

El caso de Ingrid generó controversia en febrero de 2020 por la difusión de cómo su cuerpo fue manipulado y violentado por Erick Francisco "N", su ex pareja y quien confesó haber perpetrado el crimen.