Posponen marcha del 23 de julio en defensa de Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL). - A petición de Xóchitl Gálvez, se pospuso la marcha programada para este domingo 23 de julio en defensa de la senadora por los ataques del gobierno, anunció la agrupación ciudadana Ley y Democracia, organizadora de la movilización.

En redes sociales, la organización no gubernamental compartió un video en la que la legisladora pide que se deje para otro momento la realización de la marcha, para evitar que ella pudiera ser acusada de actos anticipados de campaña y sancionada.

"Muchas gracias por la intención de organizar una marcha en defensa de la legalidad, de este domingo. Me parece que es mejor en este momento no hacerlo, nos pueden acusar de actos anticipados de campaña y ya ven cómo está el gobierno. Gracias, gracias, lo dejamos para otro momento", expresa Xóchitl Gálvez en el video.

La organización Ley y Democracia indicó que "lo más importante ahora es ser responsables, cuidar a #LaSeñoraX y evitar cualquier posible sanción. En Palacio andan muy enojados y desesperados, seamos prudentes".