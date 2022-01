Posponen viaje de la presidenta electa de Honduras a México

TEGUCIGALPA, Honduras (EFE).- El viaje a México de la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, que había sido anunciado para el día 15 de enero, fue pospuesto y lo hará después de que asuma el poder (el día 27), en una fecha que será anunciada en su momento, informó este viernes una fuente cercana a la mandataria.



"El viaje se ha cancelado porque el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) está enfermo, con covid-19, pero será después del 27 de enero", dijo escuetamente a Efe la misma fuente.

El 8 de enero, uno de los miembros de la Comisión de Transición del Gobierno que presidirá Castro, Tony García, dijo que la presidenta viajaría el 15 a la Ciudad de México para reunirse con el presidente de ese país.

"El primer viaje de un mandatario en funciones o electo es sumamente simbólico, pero le da importancia al país", subrayó García.

Añadió que con el viaje de Castro, se inicia "un camino para enfrentar los problemas comunes (de Honduras) con México, como las caravanas migratorias, la asistencia para contrarrestar las causas de la migración y la pobreza".

El pasado 10 de enero, el presidente mexicano informó que contempla realizar una visita por distintos países de Centroamérica durante este año, aunque sin aclarar las fechas.

"Yo estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica, la iría a visitar, todavía no tengo el tiempo definido, pero sí tengo interés (...), he salido tres veces y las tres a EE.UU., una a Nueva York y dos a Washington, entonces, me falta el sur", dijo López Obrador.

Además, confirmó que el 15 se reuniría en Ciudad de México con la presidenta electa de Honduras, quien ganó las elecciones generales de su país del 28 de noviembre de 2021.

El pasado martes, López Obrador aseguró que se siente "muy bien" tras dar positivo para covid-19 el lunes, según dijo en un video difundido durante su habitual rueda de prensa diaria.

"Estoy ronco, afónico (...) este mensaje es para informar cómo me encuentro y también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos", afirmó el gobernante en el video.