PRD analiza expulsar a 3 diputados "traidores"

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se dijo decepcionado de los tres diputados perredistas que aprobaron la reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles y adelantó que analizará su expulsión del partido del sol azteca.

En entrevista con EL UNIVERSAL consideró que el sufragio de Javier Huacus, Mauricio Prieto y Macarena Chávez se derivó de presiones del gobierno, pero detalló que pese a ello, los legisladores de su partido traicionaron la palabra empeñada.

"Por supuesto que me decepcionan, no deja de sorprenderme que habiendo votado en contra la primera vez que se sometió a consideración de los diputados el tema, ahora sin ninguna explicación y sin ninguna razón pues cambian el sentido de su voto, esto por supuesto que de ninguna manera abona a la imagen positiva del partido", afirmó.

El líder del partido del Sol Azteca pidió a los perredistas que le expliquen a sus electores el por qué y las razones que tuvieron para votar a favor de la reforma que fue promovida por el PRI con el apoyo de Morena.

"Más de 80% del grupo parlamentario del PRD votó en contra y sólo estos tres a favor, no sabemos qué los motivó o si fueron sujetos de presiones, no creo que haya sido a título personal, pero a nivel partido, traicionaron al partido", insistió.

Sobre una posible expulsión, explicó que "en los próximos días vamos a revisar en la dirección nacional del partido qué es lo que deberíamos hacer, lo estamos analizando", dijo.

Zambrano Grijalva recordó que Morena y el PRI ya tenían ganada la votación y no era necesario presionar a perredistas para avalar la minuta, pero advirtió que lo hicieron para terminar de romper la coalición Va por México, y para "humillar" a su partido.

"Yo creo que hay mucho de eso [presiones], y hay mucho de querer seguir incidiendo en buscar tronar la alianza, y yo te diría que además están buscando humillar al PRD", subrayó.

El dirigente reconoció que, al menos, a nivel nacional "evidentemente que ya se murió la relación. Se aleja mucho la posibilidad de construir acuerdos, veremos que se construye, desde los estados", precisó.

Finalmente calificó como "lamentable" la presunta creación de un acuerdo político entre el PRI y Morena, tal y como lo reveló el pasado miércoles el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y aseveró que el partido tricolor no es más que el títere de los guindas.

"Todavía más preocupante que el secretario desnudó lo que pasó, de dónde vino esa iniciativa, ayer se confesó cínicamente Adán Augusto y esto viene a confirmar que desde el PRI actuaron como títeres de Morena al meter esa iniciativa", sentenció.