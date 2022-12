PRD con puertas abiertas para desencantados de la 4T, afirma Adriana Díaz

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- La secretaria General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz Contreras, afirmó que su partido mantiene una política de "puertas abiertas" para todos los desencantados de la 4T que busquen alternativas de participación democrática rumbo al 2024.

A través de un comunicado, señaló que durante la discusión realizada en la Cámara de Senadores fue notoria la contradicción en la bancada de Morena ya que su coordinador, el senador Ricardo Monreal, optó por votar en contra y no avalar violaciones a la Constitución.

A contracorriente, dijo, el senador de Morena mantuvo la defensa del diálogo democrático que debe prevalecer en todo proceso legislativo y advirtió que dicha reforma electoral es violatoria de la Constitución General de la República. Sin embargo, consideró que "es momento que el senador Monreal defina públicamente su posición, ya que la lucha democrática contra el autoritarismo presidencial exige certezas políticas sin ambivalencias".

Díaz Contreras afirmó: "El presidente López Obrador propuso con su reforma quitar las leyes que le prohíben hacer campaña electoral por su partido, y quitarle al INE la facultad de cancelar el registro a cualquier candidato o candidata que viole la ley".

La lideresa del PRD advirtió que no ha concluido el plan B de la reforma electoral, aprobada por la mayoría legislativa oficial. Aún falta la lucha por la constitucionalidad de esas reformas ante el Poder Judicial.

Por ello, convocó a los partidos de oposición a entablar pláticas con todos los actores políticos, incluidos aquellos y aquellas que desde las filas del grupo gobernante dan muestras de inconformidad ante el atropello de las instituciones democráticas, de las leyes y de la Constitución de la República.

"La política se construye diariamente, de acuerdo con las formas, tiempos y circunstancias. Por ello, debemos ser tolerantes y mantener el diálogo abierto e incluyente", afirmó Díaz Contreras.

Finalmente, llamó a no perder de vista que rumbo a las elecciones del 2024, el PRD debe aplicar una estrategia de tolerancia ideológica, de conciliación nacional, de diálogo incluyente y defensa de la democracia de México.