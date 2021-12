PRD confía que ratifiquen pérdida de registro de Fuerza por México

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, confió en que la mayoría de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazarán el proyecto del magistrado Indalfer Infante, que propone revocar la pérdida del registro del partido Fuerza por México (FXM).

En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder perredista sostuvo que no hay razones jurídicas para revivir a un partido que no demostró contar con el apoyo mínimo que exige la ley para conservar el registro.

"(Los magistrados) deben actuar con mucha responsabilidad, con apego estricto a lo que dice la norma y evitar caer en la tentación de que algunos actúen por consigna política, venga de donde venga", advirtió.

Zambrano Grijalva puntualizó que el argumento del magistrado Infante de que la pandemia de Covid-19 afectó a Fuerza por México porque "limitó sus capacidades de obtención del voto" son insostenibles.

"La pandemia nos afectó a todos, la pandemia no era sólo dirigida, o que haya sido sufrida, padecida por ellos en particular, diferenciándolos de los demás partidos. Todos tuvimos dificultades para hacer campañas en medio de la pandemia", recordó.

Dijo que las razones que dio el Instituto Nacional Electoral para resolver que al partido FXM no le alcanzaron los votos y sus porcentajes para mantener el registro "son correctas, son justas", por lo que los magistrados del TEPJF "deben actuar con mucha responsabilidad, con apego estricto a lo que dice la norma y evitar caer en la tentación de que algunos actúen por consigna política".

Jesús Zambrano aclaró que no responsabiliza, ni tiene nada en contra de Fuerza por México.

"Simple y sencillamente digo, si competiste y no tuviste los votos suficientes y no alcanzaste el 3% final, lo que expresamente dice la Constitución y lo retoma textualmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entonces debe aplicarse, debe respetarse y punto, sin filias ni fobias para nadie en particular", puntualizó el dirigente del PRD.