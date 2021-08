PRD denunciará ante OEA y CIDH detención de Rogelio Franco

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, adelantó que la próxima semana interpondrán una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones graves a los derechos humanos del diputado federal electo de ese partido, Rogelio Franco.

"Vamos a denunciar la detención arbitraria de nuestro compañero, quien es víctima de una persecución política del gobierno del estado de Veracruz desde el pasado 13 de marzo, no vamos a parar, ya la semana pasada hicimos promociones ante la CNDH y ya fue un visitador, queremos que sea liberado porque un juez ya determinó que la detención no es válida por estar basada en argumentos excesivos por presunta agresión a la autoridad", puntualizó en conferencia de prensa desde la sede nacional del partido.

El líder del Sol Azteca recordó que como secretario de gobierno de la entidad jarocha, Rogelio Franco, persiguió al "gobierno criminal" de Duarte, y ahora Cuitláhuac García le está fincando delitos porque está coludido con el exmandatario veracruzano.

"El 13 de marzo fue detenido ilegalmente, a pesar de llevar un amparo, pero como se resistió se inventaron un delito de agresión a la autoridad y lo detuvieron, luego un juez decreta su libertad y al agotarse esto, el 10 de agosto la Fiscalía General de Justicia del estado gira una orden contra él por extorsión, abuso de autoridad, y actos en contra de la administración de justicia, todo para devolver las propiedades de Duarte que Rogelio logró confiscar", expuso.

Zambrano Grijalva acompañó a Viviana Franco, hija del legislador electo del sol azteca, quien advirtió el riesgo de que su papá sea trasladado a un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit.

"Hoy presentamos un escrito al presidente solicitando no trasladar a mi papá, tenemos el temor que en la próxima audiencia lo trasladen a un penal federal donde hay reos de alta peligrosidad, él no es un delincuente y mucho menos es peligroso, el objetivo del gobierno es que mi papá no tome protesta como diputado federal", aseveró la joven de 19 años de edad.